Телеведущую Бордовских экстренно госпитализировали в московскую клинику

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
У 54-летней звезды НТВ нулевых на днях появились слабость, кашель, озноб и поднялась температура.
Mash пишет, что у Юлии Бордовских самостоятельно вылечиться не получилось, поэтому пришлось обратиться к врачам. С симптомами ковида её доставили в больницу и сделали экспресс-тест — результат отрицательный.
В данный момент экс-ведущая программы «Сегодня» находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей.
Ранее звезду фильма «Ёлки» Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости. Актрисе Елене Плаксиной потребовалась срочная операция из-за перитонита на фоне гангренозного аппендицита.
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Мария Фирсова