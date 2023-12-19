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Телеведущую Бордовских экстренно госпитализировали в московскую клинику

19 декабря 2023, 08:43
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У 54-летней звезды НТВ нулевых на днях появились слабость, кашель, озноб и поднялась температура.
Mash пишет, что у Юлии Бордовских самостоятельно вылечиться не получилось, поэтому пришлось обратиться к врачам. С симптомами ковида её доставили в больницу и сделали экспресс-тест — результат отрицательный.

В данный момент экс-ведущая программы «Сегодня» находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей.


Ранее звезду фильма «Ёлки» Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости. Актрисе Елене Плаксиной потребовалась срочная операция из-за перитонита на фоне гангренозного аппендицита.

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Звезду фильма «Ёлки» Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости
19 декабря 2023, 08:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актрисе Елене Плаксиной потребовалась срочная операция из-за перитонита на фоне гангренозного аппендицита.
SHOT пишет, что у Плаксиной началось воспаление брюшной полости, способное привести к нарушению функций организма. Врачи спасли актрисе жизнь: с помощью лапароскопической операции ей удалили аппендицит. После оперативного вмешательства у неё прошли болевые ощущения в животе, а температура пришла в норму.

Елена Плаксина уже выписана из больницы и вернулась на сцену.

Елена Плаксина — ведущая актриса театра «Современник». Она играла в пяти частях «Ёлок». Также популярность ей принесли картины «Ласточкино гнездо», «Вне игры», «Идентификация».

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#кино
#театр
#актриса
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«Шок»: Россияне рассказали американскому журналисту об ужасах в Латвии
NYT: Русскоязычных жителей Латвии преследуют страх и опасение
19 декабря 2023, 03:59

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Латвийские власти подвергли жителей с паспортами РФ нападкам. Об этом пишет журналист Эндрю Хиггинс для New York Times.
«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», — говорится в публикации.

Хиггинс посетил город Даугавпилс в Латвии, где по-русски говорят более 80% жителей. Гражданка России Нина Марцинкевич, проживающая в Латвии 63 года, рассказала, что, когда этой осенью ей сообщили о лишении права на проживание в стране, медицинское обслуживание и государственную пенсию, она «потеряла сознание от шока».

Владелец музея Советского Союза Олег Виноградов добавил, что в Латвии отказали в предоставлении гражданства многим русскоязычным жителям.

Журналист подчеркнул, что учить латышский язык заставляют даже пожилых людей, хотя это им тяжело даётся. Как результат, русскоязычные жители Латвии крайне разгневаны из-за своего «второсортного статуса», заключил Эндрю Хиггинс.

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Путин: Рождаемость в России повысится через три года
19 декабря 2023, 03:05

Фото: iStock/SewcreamStudio

Президент РФ Владимир Путин заявил, что демографическая волна в России пойдёт вверх через три года, а значит и молодых специалистов станет на 2 млн больше (почти 10 млн). Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас у нас демография идет волнами. Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас», — цитирует агентство слова российского лидера.

Путин добавил, что на фоне этого перед государством встаёт задача своевременно подготовить для этих людей инфраструктуру, чтобы у них была возможность приходить в профессию "плавно, естественно и чтобы у них всё для этого было".

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#демография
#семьи
#многодетные семьи
#путин
#россия
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В Россию вернули ребёнка, который находился на Украине без матери с 2019 года
ТАСС: В РФ вернули ребёнка, который находился на Украине без матери с 2019 года
19 декабря 2023, 02:51

Фото: iStock/jacoblund

Девятилетний ребёнок вернулся в Россию с Украины при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мальчик по имени Никита встретился с мамой Александрой Жулиной в аэропорту Внуково, пишет ТАСС.
По словам Жулиной, её сын находился на Украине с 2019 года. В Москву мальчик вернулся рейсом из Стамбула, по прилёту его встретил дипломат из посольства Катара.

До 2019 года Никита проживал в Ярославской области с родителями, однако в 2019 году его отец погиб, и мама отвезла мальчика к бабушке в Винницкую область Украины. На фоне запрета на въезд на Украину для граждан РФ, у матери не получилось забрать ребёнка самостоятельно.

«Мы планируем вернуться в Ярославль, там все готово, чтобы сын вернулся к обучению в школе. Я благодарю всех, кто помогал нам для его возвращения домой», — цитирует агентство слова Александры Жулиной.

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#россия
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Продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей
GQ: Продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей
19 декабря 2023, 02:35

Фото: iStock/Stephen Barnes

Сотрудник секс-шопа рассказал, какие правила следует соблюдать в магазинах для взрослых. Об этом пишет GQ.
По словам продавца секс-шопа из США по имени Джек С., самая раздражающая привычка покупателей — мастурбация непосредственно в торговом зале. Он отметил, что таких посетителей магазинов для взрослых отслеживают по камерам наблюдения и выгоняют. Джек добавил, что также не стоит открывать коробки с секс-игрушками и трогать их руками, так как это негигиенично.

Кроме того, тестовые вибраторы нельзя прикладывать к телу, например к промежности или соскам. Их эффекты можно тестировать только руками, подчеркнул продавец.

При этом не нужно бояться осуждения со стороны работников секс-шопа. Джек пояснил, что у сотрудников нет времени анализировать чужие покупки, так как ассортимент подобных магазинов полностью состоит из секс-игрушек и сопутствующих товаров. Он подчеркнул, что «мастурбируют все», а значит, для любой игрушки найдётся свой клиент.

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В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году
Хакимов: В Чечне в 2024 году запустят производство «Джихад-машины» для СВО
19 декабря 2023, 02:06

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов заявил, что в 2024 году планируется запуск серийного производства «Джихад-машины» для нужд СВО на базе завода «Чеченавто». Об этом пишет ТАСС.
«Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Хакимов отметил, что в проекте принимает участие Российский университет спецназа (РУС), а также оборонная компания «НОТ», специализирующаяся на надстройках зенитных установок.

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#сво
#чечня
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В ГД внесли проект о немедленном освобождении больных осужденных по решению суда
19 декабря 2023, 01:12

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Верховый суд внёс в Госдуму законопроект, согласно которому постановление суда об освобождении осуждённого по причине болезни подлежит немедленному исполнению, следует из электронной базы ГД РФ.
«Постановление суда в части освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, так как на постановление суда, которым принято решение об освобождении из-за болезни, могут быть поданы представление или апелляционная жалоба, такое постановление вступает в силу спустя 15 суток после вынесения.

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#госдума
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Умерла народная артистка России Александра Жигалова
19 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Оренбургский драмтеатр им. Горького.
«Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии», — сообщили в театре.

Уточняется, что Александра Жигалова умерла в понедельник, 18 декабря. Причины смерти актрисы не называются.

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Путин упростил получение гражданства РФ для граждан трёх стран
Путин упростил выдачу гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии
19 декабря 2023, 00:23

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Президент РФ Владимир Путин упростил для граждан Белоруссии, Молдавии и Казахстана получение российского паспорта. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.
В документе говорится, что обратиться с заявлением о получении гражданства России могут постоянно проживающие на территории страны дееспособные совершеннолетние граждане перечисленных стран.

Нововведения начинают действовать со дня подписания указа президентом.

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