Звезду фильма «Ёлки» Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актрисе Елене Плаксиной потребовалась срочная операция из-за перитонита на фоне гангренозного аппендицита.
SHOT пишет, что у Плаксиной началось воспаление брюшной полости, способное привести к нарушению функций организма. Врачи спасли актрисе жизнь: с помощью лапароскопической операции ей удалили аппендицит. После оперативного вмешательства у неё прошли болевые ощущения в животе, а температура пришла в норму.
Елена Плаксина уже выписана из больницы и вернулась на сцену.
Елена Плаксина — ведущая актриса театра «Современник». Она играла в пяти частях «Ёлок». Также популярность ей принесли картины «Ласточкино гнездо», «Вне игры», «Идентификация».
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Елена Плаксина уже выписана из больницы и вернулась на сцену.
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Мария Фирсова