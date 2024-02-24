Тело Навального* отдали матери

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Тело Алексея Навального* отдали его матери. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Она подчеркнула, что Людмила Навальная в настоящее время находится в Салехарде, где расположена исправительная колония, в которой умер её сын.
По словам пресс-секретаря Навального*, она будет предоставлять более детальную информацию сразу же, по мере её появления.
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По словам пресс-секретаря Навального*, она будет предоставлять более детальную информацию сразу же, по мере её появления.
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Анастасия Чинкова