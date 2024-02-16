Названа причина смерти Навального*

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Причиной смерти Алексея Навального* стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет Telegram-канал «112», ссылаясь на данные судмедэкспертов.
По данным судмедэкспертизы, у оппозиционера оторвался тромб.
ФСИН России направили комиссию в колонию «Полярный волк», где скончался Алексей Навальный*. Специалисты должны будут установить обстоятельства смерти оппозиционера.
16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.
В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.
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ФСИН России направили комиссию в колонию «Полярный волк», где скончался Алексей Навальный*. Специалисты должны будут установить обстоятельства смерти оппозиционера.
«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — прокомментировали случившееся в ведомстве.
В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Элина Позднякова