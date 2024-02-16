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Названа причина смерти Навального*

Причиной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб
16 февраля 2024, 14:25
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Причиной смерти Алексея Навального* стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет Telegram-канал «112», ссылаясь на данные судмедэкспертов.
По данным судмедэкспертизы, у оппозиционера оторвался тромб.

ФСИН России направили комиссию в колонию «Полярный волк», где скончался Алексей Навальный*. Специалисты должны будут установить обстоятельства смерти оппозиционера.


16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — прокомментировали случившееся в ведомстве.

В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.

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#специалисты
#фсин
#волк
#рф
#навальный
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Навальный* умер в исправительной колонии
16 февраля 2024, 14:25

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии, об этом сообщает УФСИН ЯНАО.
В августе 2023 года Мосгорсуд вынес политику приговор в виде 19 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества.

В конце 2023 года стало известно, что его перевели в исправительную колонию №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — прокомментировали случившееся в ведомстве.

В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.

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#смерть
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Прокуратура настаивает на увеличении срока заключения Треповой*
Прокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой*
16 февраля 2024, 13:57

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Дарье Треповой, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.
«Прокуратура подала апелляционное представление на приговор, в нем она настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы», — процитировали представителя суда в агентстве.

Напомним, 25 января Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей по делу о теракте в петербургском кафе.

2 апреля 2023 года Трепова* пришла в кафе «Патриот», в котором проходила встреча военкора Владлена Татарского. Трепова* вручила ему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. После произошедшего взрыва военкор погиб, ещё 42 человека пострадали.

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#суд
#теракт
#санкт-петербург
#прокуратура
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Работник локомотивного депо в Подмосковье попался на краже топлива у РЖД
16 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, регулярно ворующего дизельное топливо из тепловоза, а также его подельника, перевозящего украденное, задержали в Подмосковье сотрудники управления ФСБ по Москве и области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Следствие установило, что сотрудник локомотивного депо систематически перекачивал дизельное топливо из тепловоза в специально оборудованную машину, принадлежащую его сообщнику — индивидуальному предпринимателю. Ворованное топливо преступники продавали на сторону, а прибыль делили между собой», — говорится в сообщении.
Злоумышленников удалось задержать на месте преступления. Общий объём похищенного топлива составил более 20 тысяч литров.

Сейчас следствие устанавливает, кто ещё причастен к кражам.

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#кража
#топливо
#фсб
#подмосковье
#московская область
#ржд
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Грабители ворвались в дом к двум жительницам Дмитрова и заставили снять деньги с карты
16 февраля 2024, 09:19

Фото: iStock/Evgeniia Iakimenko

Трёх приезжих, подозреваемых в грабеже, задержала полиция Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, трое мужчин зашли в квартиру в Дмитрове, где проживали две женщины, и потребовали отдать им деньги. Испуганные женщины сказали, что наличных в доме нет, всё на карте, тогда грабители посадили одну из женщин в машину, довезли до банкомата и заставили снять с карты 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полиция сумела установить личности грабителей. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья и один уроженец Северного Кавказа. Мужчин задержали в местах их временного проживания в Дмитровском округе.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Грабёж».

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#дмитровский городской округ
#ограбление
#полиция
#происшествие
#криминал
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Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме, спасено 11 человек
16 февраля 2024, 06:37

Фото: iStock/Distortion Media

Спасатели смогли потушить пожар на площади примерно 30 квадратных метров в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке.
По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате спасены 11 человек, включая шесть детей. Они были эвакуированы из дома, в котором произошло возгорание.

Предварительно сообщалось, что возгорание было зафиксировано в 9:56 по местному времени (2:56 по московскому времени) в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Кирова.

Два человека были спасены из задымленных квартир, а еще 18 человек были эвакуированы через лестничные марши. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя вырывалось из окна квартиры на восьмом этаже.

Пожар был потушен на площади примерно 12 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины пожара, а специалисты МЧС России проводят проверку на месте происшествия.

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#происшествия
#дома
#бар
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Трех граждан США могут приговорить до 15 лет за участие в конференции в РФ
Три американца рискуют получить сроки за принятие участия в конференции в России
16 февраля 2024, 03:49

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Трем гражданам США грозит до 15 лет тюрьмы за участие в конференции в России. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на руководителя неправительственной организации (НПО) "Центр политических инноваций" Калеб Маупина.
По его словам, Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против Джесси Невела, Пенни Хесс и Омали Ешителе. "Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь. Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать - в участии в международной конференции в России. Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова", – заявил Маупин.

Представитель НПО отметил, что три гражданина США после задержания были обвинены в "распространении российской пропаганды".
#происшествия
#россия
#сша
#суд
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МВД объявило в розыск редактора издания DOXA Меньшикову
Журналист Меньшикова заочно арестована по делу о призывах к терроризму
16 февраля 2024, 01:03

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Марию Меньшикову, редактора издательства DOXA, признанного иноагентом и нежелательной организацией в России. Согласно базе данных МВД России, Мария Александровна Меньшикова, 17 марта 1994 года рождения, объявлена в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, сообщает РИА Новости.
Подробности уголовного дела, в рамках которого Мария Меньшикова была объявлена в розыск, не разглашаются.

Ранее, по данным правоохранительных органов, редактор опубликовала запись в сообществе «Журнал DOXA» в социальной сети «ВКонтакте», которая, по мнению правоохранителей, оправдывала терроризм.

В отношении Меньшиковой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.
#происшествия
#мвд
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#вконтакте
#журнал
#рф
#запись
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Адвоката Навального* Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме
15 февраля 2024, 21:28

Фото: iStock/Yingko

Адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Ольгу Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Михайловой», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что мера вступит в действие при экстрадиции Михайловой или её задержании на территории РФ.

Напомним, ​в январе защитник Навального* рассказала, что её обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Она также сообщила, что вместе с дочерью проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Михайлову ​в розыск по уголовной статье.

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#экстремизм
#арест
#адвокат
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В США обнаружили затонувший 84 года назад корабль
DM: Затонувший 84 года назад корабль Arlington обнаружили в Мичигане
15 февраля 2024, 20:05

Фото: iStock/Sonny Fahmiharky

В американском штате Мичиган обнаружили затонувшее 84 года назад судно Arlington, об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.
«Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма. Корабль был найден к северу от полуострова Кивино в Мичигане, погребенный на глубине 650 футов», — рассказал автор статьи.

В материале DM также отметили, что потопление Arlington до сих пор остаётся загадкой для исследователей. Судно столкнулось с другим кораблём и начало идти ко дну. Все члены экипажа успели выбраться с терпящего бедствие Arlington, но его капитан Фредерик Берк утонул вместе с кораблём.

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#корабль
#сша
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