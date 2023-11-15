«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле

14 ноября Госдума приняла законопроект об увеличении пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% в 2024 году. Поправки также были приняты в закон о пенсионном обеспечении лиц, которые проходили военную службу. Редакция «Радио 1» расскажет, кто может рассчитывать на повышенную пенсию в 2024 году, из чего складываются выплаты, и смогут ли они покрыть инфляцию.