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«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле

В Союзе пенсионеров назвали тех, кто получит надбавку к пенсии в 2024 году
15 ноября 2023, 12:57
Фото: iStock/mizar_21984

Фото: iStock/mizar_21984

14 ноября Госдума приняла законопроект об увеличении пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% в 2024 году. Поправки также были приняты в закон о пенсионном обеспечении лиц, которые проходили военную службу. Редакция «Радио 1» расскажет, кто может рассчитывать на повышенную пенсию в 2024 году, из чего складываются выплаты, и смогут ли они покрыть инфляцию.

Кому увеличат пенсию в 2024 году


Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 ноября 2024 года вырастут пенсии военных и приравненных к ним лиц. По его словам, выплаты проиндексируют на 4,5 процента.


Володин рассказал, что необходимые средства, которые уйдут на поддержку пенсионеров, уже заложены в бюджет страны. Кроме того, с 1 января следующего года выплаты должны поднять более 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. Такие пенсионеры будут получать 22 605 рублей ежемесячно.

Авторы инициативы прежде заявляли, что пенсионное обеспечение будет покрывать инфляцию. Кроме того, принятый проект увеличивает стоимость одного пенсионного коэффициента. В текущем году его показатель не превышает 123,8 рублей. В 2024 году его сумма составит 133,1 рубля.

Напомним, документ о повышении пенсионных выплат россиянам был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года. Согласно законопроекту, к страховой пенсии по старости и инвалидности будет добавлено 7915,4 рубля.


В России в 2024 году увеличат пенсии
В России в 2024 году увеличат пенсии

Кому пересчитали пенсию с 1 ноября


В ноябре текущего года прошел перерасчет пенсий граждан. Дополнительные выплаты получили бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Кроме того, доплату к пенсионным выплатам получили работники угольной промышленности, однако только те, кто имеет стаж не менее 25 лет и трудился на строительстве шахт или на открытой добыче ископаемых.

Согласно нововведениям, повышенная пенсия была начислена тем россиянам, кому уже исполнилось 80 лет.

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин.


Как будут проиндексированы пенсии


Принятые Госдумой поправки прокомментировал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В беседе с «Радио 1» он рассказал, какое различие существует между «индексацией» и «повышением» пенсий, а также о том, как государственные меры поддержки помогут справится с инфляцией.

По словам эксперта, пенсии повысятся у всех пенсионеров. Однако термин «повышение» неверный.

«Здесь имеет место сказать «индексация». Говорить о повышении можно тогда, когда увеличивается база пенсии, то есть страховая пенсия. Она может повышаться, если государство примет решение именно увеличить размер пенсионного балла. Решения, которые приняты на будущий год, носят компенсационный характер», — объяснил Рязанский.

По его словам, речь идет о компенсации потерь в связи со снижением покупательной способности. В течение 2023 года она опустилась на 7,5% в среднем. Этот тот уровень инфляции, который ожидается в конце текущего года. Эксперт пояснил, что на ту пенсию, которая была ранее, можно купить на 7,5 % меньше. Таким образом экономическое положение пенсионеров становится хуже.

«Для того, чтобы положение неработающих пенсионеров не ухудшалось, проводится индексация. Она коснется всех пенсионеров. В том числе тех, кто получает страховую пенсию, а это более двух миллионов человек. Речь идет о пенсии по старости, трудовой пенсии, которая исчисляется из баллов и трудового стажа», — сообщил Рязанский.

В России в 2024 году увеличат пенсии
В России в 2024 году увеличат пенсии

Глава Союза пенсионеров также рассказал, из чего складывается пенсия по старости и как она будет проиндексирована.

«Такая пенсия состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Последняя в этом году составляет 7,5 тысяч рублей, в следующем году она будет больше на 1000 рублей. Если говорить о страховой части, то в среднем она увеличится также на 1000 рублей. Таким образом, среднее увеличение будет на 7,5%», — объяснил Рязанский.

Кроме того, индексация коснется тех, кто получает социальные пенсии. Они значительно ниже, чем страховые выплаты и больше напоминают социальные пособия, заявил эксперт. Рязанский отметил, что такие пенсии тоже будут проиндексированы.

«Будут проиндексированы все выплаты, которые положены пенсионерам. В том числе выплаты за особые заслуги, ежемесячные денежные выплаты и другие. Есть также военные пенсионеры и приравненные к ним силовики. У них отдельная шкала и методики, но выплаты также проиндексированы, это уже произошло в этом году», — заключил Рязанский.

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Горокруг Пушкинский продолжит работы по программе «Социальная газификация» в 2024 году
В 2024 году планируют провести газ в пяти населённых пунктах ГО Пушкинский
06 декабря 2023, 18:56

Фото: IStock/Chepko

В 2024 году городской округ Пушкинский продолжит выполнять программу «Социальная газификация». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В рамках программы специалисты выполняют догазификацию населённых пунктов. В следующем году газ проведут деревне Василево, сёлах Тишково и Рахманово, в дачном посёлке Ашукино, а также в городе Пушкино. Планируется, что работы начнутся уже в январе 2024 года.
«По программе можно подвести газ до границ участка без привлечения средств жителей. Граждане льготных категорий могут рассчитывать также на дополнительные меры социальной поддержки населения, которые включают бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей», — напомнили в администрации.  
Чтобы попасть в программу нужно подать заявку через портал РПГУ. У вас должно быть право собственности на дом, подлежащий газификации, и постоянная прописка в нём.

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#дом
#газ
#пушкино
#социальная газификация
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В ГД займутся вопросом предоставления бесплатных лекарств амбулаторным больным
06 декабря 2023, 18:54

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В ГД будут прорабатывать идею о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных в 2024 году.
Совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных запланирована в следующем году. С похожими инициативами о необходимости разработки законопроекта выступали многие оппозиционные фракции Госдумы.

Об этом рассказал РИА Новости депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия - За правду»). По словам депутата, есть разные подходы к реализации данной инициативы.

Ранее сообщалось, что проблемы получения бесплатных лекарств для льготников обсудили на XVII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство». В нём принял участие представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник, сообщили в пресс-службе аппарата.

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Мособлдума проиндексировала зарплаты рабочих госучреждений
#госдума
#новости
#лекарства
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Жителям Подмосковья предложили опрос о благоустройстве дворов
06 декабря 2023, 18:53

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

На сайте Главного управления содержания территорий Московской области стартовал опрос о необходимости установки малых архитектурных форм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На главной странице сайта ГУСТ выбираете «Общественное голосование на портале госуслуг». Далее необходимо авторизоваться на портале, а потом выбрать, каких малых архитектурных форм не хватает в вашем дворе. Мы предложили несколько вариантов на выбор: скамейки, урны, беседки и клумбы. Именно на нехватку этих форм жители чаще всего указывают в своих обращениях», – рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
Она пояснила, что опросы на сайте ведомства проводятся для улучшения дворовых территорий. Например, если жители укажут, что в их дворах не хватает клумб, вопросы озеленения, оформления палисадников будут предложены весной городским округам для оформления территорий.

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В Подмосковье за два года благоустроят восемь наукоградов

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В Московской области полностью выполнили программу по благоустройству
 
#светлана аипова
#подмосковье
#московская область
#густ мо
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#благоустройство
#опрос
#жители
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В Подмосковье дети прогнали тракторы, которые хотели снести горку
06 декабря 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Подмосковье дети не дали тракторам снести самодельную снежную горку, закидав их снежками.
Telegram-канал «Это Москва» пишет, что случай произошёл в Одинцово. Рабочие на тракторах прибыли, чтобы убрать снежную горку. Но дети оказались против. Мальчики и девочки встали на её защиту.

«Дети устроили бойкот и отстаивают горку. Там настоящая революция! Сейчас уже перешли в наступление и кидают в трактор снежками», — говорят очевидцы. 
Рабочие, которые планировали убрать снег, оказались в замешательстве, столкнувшись с детьми. В итоге спецтехника уехала, оставив снег и самодельную горку целыми. 

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#подмосковные стройки
#дети
#снег
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Жителям Подмосковья пообещали денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия
06 декабря 2023, 18:12

Фото: Росгвардия МО

Жители Подмосковья могут сдать незаконно хранящееся оружие или взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Выплаты осуществляются на основании Постановления правительства Московской области. Для получения вознаграждения нужно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции; подать заявление в ГУРБ Московской области.
 
Размер денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие варьируется от 100 рублей за 100 г пороха до 15 тыс рублей за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие.
 
Единственное условие состоит в том, что с использованием сданного оружия не было совершено никаких преступлений.
 
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#оружие
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Тюремные робы в женских колониях хотят сделать менее депрессивными
Минюст РФ: женские робы в колониях лишат «депрессивных тонов»
06 декабря 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Семен Апасов

Тюремные робы в женских российских колониях планируют изменить, чтобы они выглядели не так депрессивно.
Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета. Потому что то, что они сегодня носят, это депрессивные тона», —цитирует министра РИА Новости.
При этом Чуйченко не стал уточнять, как именно изменят женские робы в колониях.

Ранее сообщалось, что в СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими. Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.

«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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#новости
#политика
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Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России
06 декабря 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

Сотрудники Мосавтодора приняли участие в подготовке к срубу главной новогодней ёлки страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорожники подготовили подъездную дорогу к месту вырубки длиной 400 м.
«Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники обустроили парковку и площадку. Общая площадь работ составила 6 тыс кв м. Всего в работах участвовали 15 дорожных рабочих и девять единиц специальной техники техники», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что главную ель страны планируют срубить11 декабря в городском округе Щёлково. В этом году она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

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#московская область
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Свыше 600 единиц коммунальной техники было передано в собственность городских округов
06 декабря 2023, 17:22

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

С начала 2023 года в собственность городских округов Подмосковья передано более 600 единиц коммунальной техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Спецтехника коммунального для учреждений в сфере ЖКХ назначения поступила в  40 городских округов Московской области.

«Парк спецтехники коммунальных служб в городских округах Подмосковья пополняется из года в год. Без неё невозможно следить за чистой и порядком, особенно в зимний период. Передача более 600 самых разных специализированных машин во многом улучшит работу коммунальной сферы муниципальных образований», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В эксплуатация муниципалитетов поступили тракторы, полуприцепы-цистерны, универсальные погрузчики, автомобили GAZelle next, КамАЗ К3340, строительные погрузчики, а также полявились автогидроподъемники ВИПО 32-01,  подметально-уборочные и поливомоечные машины и автовышки.

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В Госдуме разъяснили поправки о службе призывников в органах ФСБ
Депутат Хинштейн: поправки о службе в ФСБ по призыву подразумевают пограничников
06 декабря 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Военную службу по призыву в органах ФСБ смогут проходить только пограничники. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить прохождение военной службы по призыву не только Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и ряде других войск, но и в органах ФСБ. 

Хинштейн является одним из авторов поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Ранее в Минобороны РФ сообщили о возможном внесении изменений к требованиям по состоянию здоровья для прохождения службы в армии. Изменения могут коснуться Положения о военно-врачебной экспертизе.

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