«Террор и неуверенность во власти»: Военэксперт раскрыл, зачем БПЛА ВСУ бьют по жилым домам

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Беспилотные летательные аппараты все чаще попадают в жилые помещения. Минувшей ночью осколки БПЛА разрушили сарай, газопровод, крышу и стёкла в одном из домов станицы Пластуновской в Краснодарском крае. К счастью, никто не пострадал.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» заявил, что украинские БПЛА целенаправленно бьют в жилые помещения, преследуя конкретные цели.
Он добавил, что попадание беспилотников в жилые дома — это не отклонение работы ПВО, а конкретно поставленная украинская задача.
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«Причина простая — террор против народа России. Цель — создание предпосылки к возникновению в России реакционного взрыва. Они хотят посеять хаос, неуверенность во власти», — сказал эксперт.
Он добавил, что попадание беспилотников в жилые дома — это не отклонение работы ПВО, а конкретно поставленная украинская задача.
«Дело в том, что если бы работала система сбоя навигации, они бы падали где-то в поле, а они бьют именно в жилые помещения», — отметил Сивков.
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Анастасия Бондарева