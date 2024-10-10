Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами РФ

Чемпион Забайкалья по армейскому рукопашному бою Балдан Цыдыпов, который 30 марта 2022 года спас 150 бойцов своего батальона в условиях засады, стал лауреатом Национальной премии «Золотой Пояс» в номинации «За волю к Победе».