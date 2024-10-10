Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами РФ

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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских дрона над 7 регионами РФ и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 47 вражеских беспилотников были ликвидированы над Краснодарским краем, 12 — над Курской областью, 9 — над Ростовской, 4 – над территорией Брянской области. Также вражеская атака была предотвращена над территориями Белгородской и Воронежской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Иные подробности не уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Иные подробности не уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова