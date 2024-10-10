В Минобороны доложили последние новости СВО

Выигрывавший танковый биатлон танк Т-72Б3М, который находится на вооружении группировки ВС РФ «Юг», за один бой в зоне спецоперации получил 19 попаданий, но при этом сумел выполнить боевую задачу и скрыться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на механика–водителя танка с позывным «Зубр».