В Минобороны доложили последние новости СВО

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Два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot ликвидировали бойцы ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Об этом доложили в Минобороны РФ.
Как пояснили в оборонном ведомстве, их стоимость оценивается в десять миллионов долларов каждый, что в пересчете на рубли составляет почти два миллиарда.
Военные добавили, что по целям работали оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетчики, а также артиллерия.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
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Военные добавили, что по целям работали оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетчики, а также артиллерия.
«…Поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 (…), а также скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе», — резюмировали в Минобороны.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
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Никита Кротов