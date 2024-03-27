The Washington Post: Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

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Американо-израильский психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет. Информацию о смерти подтвердила его дочь, пишет The Washington Post.
Даниэль Канеман родился 5 марта 1938 года в Тель-Авиве, в течение жизни он много занимался изучением психологии.
Его методы в психологии стали настоящим открытием в области человеческого суждения и принятия решений. Психолог применял свои знания в экономике. За это Даниэль Канеман был удостоен Нобелевской премии по экономическим наукам.
По мнению Канемана, человек в сложной ситуации не всегда подвержен правильному принятию решений, а в части экономики так тем более. Автор считал, что люди «слишком подвержены влиянию недавних событий» и из-за этого делают поспешные выводы». Он также рассказал о закономерности — если люди обмениваются своими ощущениями, позже они могут делать одинаковые ошибки.
В 2011 году Канеман написал книгу «Думай медленно… решай быстро», она стала очень популярной в мире, переведена на 11 языков.
В 2013 году автор психологического бестселлера получил медаль Свободы, высшую гражданскую награду США.
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Его методы в психологии стали настоящим открытием в области человеческого суждения и принятия решений. Психолог применял свои знания в экономике. За это Даниэль Канеман был удостоен Нобелевской премии по экономическим наукам.
В 2011 году Канеман написал книгу «Думай медленно… решай быстро», она стала очень популярной в мире, переведена на 11 языков.
В 2013 году автор психологического бестселлера получил медаль Свободы, высшую гражданскую награду США.
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