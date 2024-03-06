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Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас

Театральный режиссер Римас Туминас скончался на 73-м году жизни
06 марта 2024, 22:39
Фото: iStock/Muenz

Фото: iStock/Muenz

Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер сегодня в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме в Литве. В 1970-1974 годах он учился в Литовской консерватории. Выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа. Дебютировал в Театре драмы Литовской ССР спектаклем «Январь» по пьесе Йордана Радичкова.

В 1979-1990 годах Туминас работал режиссером в Государственном академическом драматическом театре Литвы, в 1994-1999 годах был его главным режиссером, в 1998-1999 годах — генеральным директором.

С 1 марта 2022 года Туминас по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве, а с 6 мая прекратил деятельность в Вахтанговском театре.

В 2016 году в Государственном академическом Большом театре Римас поставил оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», в 2018 году — оперу Чайковского «Пиковая дама». В общей сложности Туминас осуществил более 50 постановок.

Режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

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#режиссёр
#память
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Путин назвал основы жизни и бытия России
Путин: Фундаментом жизни и бытия России являются традиционные ценности
06 марта 2024, 22:05

Фото: сайт Кремля

Традиционные ценности являются фундаментом жизни России и её народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта российский лидер задался риторическим вопросом, как участникам и гостям форума удалось создать такую тёплую и дружескую атмосферу, несмотря на то, что все они такие разные.

«Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия. Именно это всех роднит между собой», — сказал глава российского государства.

Вместе с тем президент с сожалением отметил, что равных условий для всех в мире не существует, и это является одним из главных диссонансов современного существования. Но в то же время стремление к справедливому мироустройству сделает мир более открытым, демократичным, устойчивым и безопасным, заключил Владимир Путин.

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#президент
#лидер
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#россия
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Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
Владимир Путин: «Будущее началось! Но каким оно будет, зависит от вас!»
06 марта 2024, 21:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости»
Путин заявил, что участники фестиваля создали на юге России настоящий город молодежи мира. Президент порассуждал о равенстве всех людей и о возможностях, которые даны в жизни каждому из нас.

«Мы появляемся на свет равными. Но вопрос: растем ли мы, развиваемся ли мы в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мира, мироустройства сегодняшнего мира», — сказал глава государства.

Путин обратился к участникам мероприятия, сказав, что они все такие разные, но при этом объединены чем-то общим, а именно — традиционными ценностями. Президент назвал их фундаментом нашего бытия.

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#сочи
#владимир путин
#молодёжь
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Путин призвал создать россиянам все условия для отдыха внутри страны этим летом
Путин: отдых в России должен быть доступным для всех россиян
06 марта 2024, 21:14

Фото: iStock/sergeyryzhov

Владимир Путин заявил, что необходимо предпринять все меры для того, чтобы многие граждане смогли отдохнуть этим летом в России, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства высказал мнение, что отдых внутри страны должен быть доступным по ценовой политике и при этом отвечать всем требованиям комфорта и удобства. У граждан должен быть выбор, какой отдых в России они хотят для себя организовать: пляжный, горнолыжный, познавательный.

Черноморское побережье России способно утолить спрос даже у самых взыскательных туристов — здесь есть и море, и горы, и всевозможные исторические и культурные достопримечательности. Важно обеспечить скоростное транспортное сообщение между центральными и южными регионами страны, обеспечить грамотное ценообразование при покупке билетов в санатории, отели и пансионаты, а также предоставлять качественный сервис, чтобы люди не стремились ездить отдыхать за границу.

Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с директором МАГАТЭ в Сочи. Ранее президент озвучивал идею построить новую магистраль Джубга — Сочи со множеством тоннелей и мостов.

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#сочи
#россия
#отдых
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#владимир путин
#горы
#путешествия
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МВД РФ объявило американского журналиста Рогана* в розыск по уголовной статье
06 марта 2024, 20:59

Фото: istockphoto/TheaDesign

Американский журналист издания The Washington Examiner Том Роган* объявлен в розыск министерством внутренних дел РФ. Основанием для этого является уголовная статья.
Такая информация появилась в базе розыска МВД РФ сегодня, 6 марта. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, послужившее основанием для объявления представителя СМИ в розыск, не уточняется.

В феврале нынешнего года Росфинмониторинг внёс журналиста в перечень террористов и экстремистов. В мае 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по «террористическим» статьям против Рогана* и редактора The Washington Examiner Гердона. Журналист написал статью, в которой призывал Украину взорвать Крымский мост путём нанесения бомбовых ударов, а редактор опубликовал её.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#мвд
#следственный комитет
#уголовное журналист
#розыск
#сми
#крымский рф
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В обозримом будущем четырехдневную рабочую неделю в России не примут
Екатерина Стенякина: сокращение рабочей недели в России не является актуальным
06 марта 2024, 20:58

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Четырёхдневную рабочую неделю в России вряд ли узаконят на федеральном уровне в ближайшее время. Об этом сообщила в своем телеграм-канале член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
Депутат пояснила, что в настоящее время существует система частичной занятости, неполного рабочего дня, а также работа на удаленной основе. Также обсуждается платформенная занятость.

Она отметила, что очень важно в условиях стабилизации экономики после ухода с российского рынка западных производителей сохранить такие условия труда, чтобы производственный цикл функционировал эффективно, экономические процессы на предприятиях не были нарушены, а работники получали достойное вознаграждение.

«Я за то, чтобы производственный цикл работал эффективно, экономические процессы на предприятии не были нарушены, а люди получали достойную зарплату», — подчеркнула парламентарий.

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#работа
#трудоустройство
#график
#россияне
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Большинство молдаван выступают против объединения с Румынией
06 марта 2024, 20:48

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Большинство граждан Молдавии все еще выступают против объединения двух стран. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в Молдавии опроса, которые размещены на сайте Университетского фонда Черного моря.
Согласно данным опроса жителей, за объединение Молдавии с Румынией в ходе исследования высказались 37,8% опрошенных, против — 50%. Присоединение Молдавии к НАТО одобрили бы 28,5% респондентов, а 55,4% выступили бы против. За интеграцию страны в Евросоюз выступили 54,5% молдаван, а против высказались 30,5%.

При этом вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поддержали бы 41,5% опрошенных, а не согласились бы с этим 38,9%.

В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте российско-украинского конфликта республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом президент подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами в рамках демократии.

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#опрос
#румыния
#нато
#молдова
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Спецборт МЧС России прибыл в Кызыл для эвакуации пострадавших при взрыве на ТЭЦ
В Кызыл прилетел спецборт МЧС для эвакуации в Москву пострадавших от взрыва
06 марта 2024, 20:05

Фото: iStock/aapsky

Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Кызыла. Спецборт прибыл на место для эвакуации пострадавших от взрыва на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС.
Утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шагонаре произошел взрыв на котельной. Ударная волна была такой силы, что разрушила одну из стен и повредила конвейер подачи угля. После этого случилось возгорание и сильное задымление внутри здания. По сведениям администрации Улуг-Хемского района, разрушения не затронули котлы ТЭЦ.

В ходе инцидента пострадали 23 человека, 15 из них госпитализированы. Состояние нескольких человек врачи оценивают как крайне тяжелое.

Решение о количестве эвакуируемых в Москву пострадавших будет принято после врачебного консилиума на основании физического состояния каждого пациента.

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#тэц
#россия
#взрыв
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Путин намерен сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря
Путин: Нужно сократить до 16 часов время следования поездов до Черного моря
06 марта 2024, 19:38

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Президент РФ Владимир Путин призвал профильные ведомства задуматься над вопросом, как сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья до 16 часов. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня на совещании по развитию Юга России и Приазовья Владимир Путин выразил обеспокоенность, что минимальное время следования поездов из Москвы до Черноморского побережья России составляет 21 час. Если люди едут отдыхать с маленькими детьми, такое время в пути может быть неудобным. Глава государства подчеркнул, что нужно сократить время движения поездов до 16 часов для удобства россиян.

Ранее в РЖД рассказали о строительстве в России пяти высокоскоростных магистралей. В первую очередь планируется строительство магистраль Москва – Санкт-Петербург. Следующим этапом развития транспортной системы России станет строительство новой железнодорожной артерии Москва – Екатеринбург, после этого появятся магистрали по направлениям: Москва – Адлер, Москва – Минск и пятым объектом станет строительство дороги Москва – Рязань.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, поезда по которой ходят со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Владимир Путин высказал свое намерение исправить такое положение дел.

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#путешествия
#железная дорога
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#скорость
#владимир путин
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Россия нашла легкий способ уничтожать дорогостоящее оружие из США
AT: Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams при помощи дронов «Упырь»
06 марта 2024, 19:29

Фото: iStock/vadimrysev

Россия использует недорогие беспилотники «Упырь» для уничтожения дорогостоящих танков Abrams, сообщило 6 марта издание Asia Times.
Согласно материалу, с 28 февраля было уничтожено три танка Abrams. Первые два были атакованы при помощи российских беспилотников, стоимость каждого из которых составляет около 500 долларов. Беспилотники изготавливаются из пластика, а некоторые детали производятся методом 3D-печати. Учитывая, что стоимость танка Abrams превышает 10 миллионов долларов, такие атаки считаются экономически выгодными для России.

Также отмечается, что беспилотники могут быть связаны с ретрансляторами, что увеличивает радиус их действия и делает их эффективными в различных условиях местности. Кроме того, беспилотники использовались для атак на БМП Bradley, при этом уже уничтожено более 50 таких боевых машин.

M1 Abrams является основным боевым танком США с начала серийного производства в 1980 году. Он состоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил нескольких других стран. M1 Abrams относится к категории одних из самых массивных танков, его боевая масса превышает 62 тонны.

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#сша
#минобороны
#танк
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