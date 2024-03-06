Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас

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Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер сегодня в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме в Литве. В 1970-1974 годах он учился в Литовской консерватории. Выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа. Дебютировал в Театре драмы Литовской ССР спектаклем «Январь» по пьесе Йордана Радичкова.
В 1979-1990 годах Туминас работал режиссером в Государственном академическом драматическом театре Литвы, в 1994-1999 годах был его главным режиссером, в 1998-1999 годах — генеральным директором.
С 1 марта 2022 года Туминас по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве, а с 6 мая прекратил деятельность в Вахтанговском театре.
В 2016 году в Государственном академическом Большом театре Римас поставил оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», в 2018 году — оперу Чайковского «Пиковая дама». В общей сложности Туминас осуществил более 50 постановок.
Режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.
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В 1979-1990 годах Туминас работал режиссером в Государственном академическом драматическом театре Литвы, в 1994-1999 годах был его главным режиссером, в 1998-1999 годах — генеральным директором.
В 2016 году в Государственном академическом Большом театре Римас поставил оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», в 2018 году — оперу Чайковского «Пиковая дама». В общей сложности Туминас осуществил более 50 постановок.
Режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.
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Мария Федоровцева