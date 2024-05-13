Тихановская заявила об уходе белорусской оппозиции в подполье

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Белорусская оппозиция продолжает свою деятельность в подполье, ожидая следующего момента для массовых протестов, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.
Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что в настоящее время люди готовятся к следующей возможности, находясь в подполье, и поддержка, которую они получили во время протестов 2020 года, подтверждает их решимость.
Тихановская также отметила, что успех Украины в конфликте с Россией может открыть для Белоруссии новые перспективы. Она подчеркнула, что многое будет зависеть от поддержки демократического мира и единства белорусского народа.
По мнению Тихановской, белорусская оппозиция продолжает активно действовать, направляя свои усилия на раскол элиты в стране и укрепление связей с международными организациями. Она также комментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках Польши завербовать белорусских чиновников в качестве замены Тихановской, отметив, что такие действия польских властей могут включать подкуп, шантаж и угрозу жизни чиновникам и их семьям.
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Тихановская также отметила, что успех Украины в конфликте с Россией может открыть для Белоруссии новые перспективы. Она подчеркнула, что многое будет зависеть от поддержки демократического мира и единства белорусского народа.
По мнению Тихановской, белорусская оппозиция продолжает активно действовать, направляя свои усилия на раскол элиты в стране и укрепление связей с международными организациями. Она также комментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках Польши завербовать белорусских чиновников в качестве замены Тихановской, отметив, что такие действия польских властей могут включать подкуп, шантаж и угрозу жизни чиновникам и их семьям.
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Артем Кузьмин