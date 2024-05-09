Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интерес к использованию доллара и евро снижается не только в Беларуси и России, но и во многих других странах, передает РИА Новости.
В четверг, выступая перед журналистами в Минске, Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время ни доллар, ни евро не являются приоритетными для многих государств.
Президент отметил, что актуальность этих валют снизилась, особенно после обсуждений о возможном конфискации золотовалютных резервов России на Западе.
Лукашенко поделился, что в ходе своих бесед с мировыми лидерами многие из них выражают беспокойство относительно перспектив сотрудничества с ядерной державой, ссылаясь на возможные негативные последствия для своих стран.
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Президент отметил, что актуальность этих валют снизилась, особенно после обсуждений о возможном конфискации золотовалютных резервов России на Западе.
Лукашенко поделился, что в ходе своих бесед с мировыми лидерами многие из них выражают беспокойство относительно перспектив сотрудничества с ядерной державой, ссылаясь на возможные негативные последствия для своих стран.
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Артем Кузьмин