Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
По информации источника, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранили право носить военную форму и знаки различия.
Напомним, в феврале 2020 года Виктор Гулевич стал командующий войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии. Весной 2021 года, Лукашенко назначил его начальником Генштаба.
Ранее сообщалось, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.
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Напомним, в феврале 2020 года Виктор Гулевич стал командующий войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии. Весной 2021 года, Лукашенко назначил его начальником Генштаба.
Ранее сообщалось, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.
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Екатерина Коршунова