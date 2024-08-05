Тимур Иванов попросил смягчить меру пресечения из-за положительных характеристик со службы

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов попросил смягчить меру пресечения, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
ПО его словам, все характеристики его служебной деятельности были положительными.
Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Александр Климов