Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Обвиняемый в получении более 1 миллиарда рублей взятки Тимур Иванов заявил в суде, что более не занимает должность заместителя министра обороны. Об этом пишет ТАСС.
Иванов также назвал себя безработным во время судебного заседания. По его словам, ранее он занимал пост замминистра обороны, однако больше не трудоустроен.
Сегодня, 20 июня, в Басманном суде рассматривается вопрос о продлении ареста Иванову и его куму Сергею Бородину, с которым они вступили в сговор, чтобы получить крупную взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.
Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
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Сегодня, 20 июня, в Басманном суде рассматривается вопрос о продлении ареста Иванову и его куму Сергею Бородину, с которым они вступили в сговор, чтобы получить крупную взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.
Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова