СК планирует провести новые допросы по делу Тимура Иванова

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Следственный комитет (СК) может дополнительно допросить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу. Об этом говорится в официальных документах суда, передает РИА Новости.
Согласно документу, следователи отметили, что необходимо изучить доказательства, чтобы иметь возможность провести дополнительные допросы в связи с расширением расследования.
Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Александр Климов