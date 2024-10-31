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Предприниматель Олег Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
Согласно информации источника, в отношении Тинькова* Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму 20 млн рублей.
Напомним, Минюст РФ включил 16 февраля текущего года Тинькова* в реестр иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании материалов иностранных агентов и выступал против СВО. В 2019 году у предпринимателя диагностировали рак крови. Он проходил лечение в Германии, после чего остался жить в Европе и больше не возвращался в Россию.
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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Екатерина Коршунова