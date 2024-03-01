Тиньков заявил о закрытии благотворительного фонда из-за статуса иноагента

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Бизнесмен Олег Тиньков* объявил о закрытии своего благотворительного фонда. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram*.
Фонд Тинькова с 2020 года оказывал системную поддержку развитию онкогематологии в России. Бизнесмен Тиньков решил основать эту организацию после того, как ему поставили диагноз острого миелоидного лейкоза.
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*признан иноагентом в РФ
*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Александр Климов