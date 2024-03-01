Тиньков заявил о закрытии благотворительного фонда из-за статуса иноагента

В Москве стало известно о реальном положении семьи многодетной мамы, которая вынуждена была переехать со своими тремя детьми в подъезд дома на улице Тагильской. Источниками информации стали уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская и столичная прокуратура.