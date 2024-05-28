Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки

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Вице-губернатор региона Ольга Кузнецова написала в Telegram-канале, что в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками.
Кузнецова отметила, что данное блюдо стало самым популярным на ярмарке. Вице-губернатор региона добавила, что за три дня было продано более трех с половиной тысяч тошнотиков.
Напомним, тошнотики — это жареный в масле пирожок с рыбой. Блюдо было разработано в период СССР.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.
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Напомним, тошнотики — это жареный в масле пирожок с рыбой. Блюдо было разработано в период СССР.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.
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Екатерина Коршунова