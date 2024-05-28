В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на соседа с молотком

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Участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова набросилась на соседа с молотком во дворе дома на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что конфликт между девушкой и мужчиной попал на камеру домофона. Компания нетрезвых мужчин отдыхала на лавочке у подъезда. Петрова высовывалась из окна и просила вести себя потише. Однако один из мужчин оскорбил её нецензурной бранью и пригрозил «засунуть в нее торпеду».
После этого Петрова выбежала с молотком из подъезда и напала на пьяного мужчину, нанося ему удары по лицу, груди и спине. Пострадавшего госпитализировали.
Отмечается, что у него подозрение на сотрясение головного мозга. Он также написал на девушку заявление в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка.
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После этого Петрова выбежала с молотком из подъезда и напала на пьяного мужчину, нанося ему удары по лицу, груди и спине. Пострадавшего госпитализировали.
Отмечается, что у него подозрение на сотрясение головного мозга. Он также написал на девушку заявление в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка.
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Екатерина Коршунова