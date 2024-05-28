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В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на соседа с молотком

Mash: В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала с молотком на пьяного соседа
28 мая 2024, 09:49
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова набросилась на соседа с молотком во дворе дома на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что конфликт между девушкой и мужчиной попал на камеру домофона. Компания нетрезвых мужчин отдыхала на лавочке у подъезда. Петрова высовывалась из окна и просила вести себя потише. Однако один из мужчин оскорбил её нецензурной бранью и пригрозил «засунуть в нее торпеду».

После этого Петрова выбежала с молотком из подъезда и напала на пьяного мужчину, нанося ему удары по лицу, груди и спине. Пострадавшего госпитализировали.



Отмечается, что у него подозрение на сотрясение головного мозга. Он также написал на девушку заявление в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка.

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#санкт-петербург
Обвинение запросило пожизненный срок для Шишкана
«Ъ»: Генпрокуратура потребовала для вора в законе Шишкана пожизненное заключение
28 мая 2024, 05:19

Фото: istock / Zolnierek

Генпрокуратура потребовала для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (ранее известен как Шишкан, Олег Раменский) наказания от условного до пожизненного заключения. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Прокурор Мадина Долгиева потребовала пожизненное заключение для Олега Медведева, Дмитрия Хламкина, Эдуарда Харькова и Юрия Офицерова.
Учитывая степень тяжести предъявленных обвинений преступлений двум подсудимым, Александру Морозову и Юрию Григорьеву, нужно назначить по 5 лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — 7 лет и 11 месяцев тюремного заключения свободы условно.

Остальных Долгиева предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. Как считает прокурор, подсудимые обязаны выплатить по искам потерпевших от 1,2 до 5 млн рублей.

В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт Медведеву и участникам его банды. Суд установил, что Медведев вместе с соучастниками расправились с гендиректоров ЗАО «Племзавод Раменское» — депутатом органа местного самоуправления Татьяной Сидоровой и трех ее родственников с целью завладения земельными участками предприятия.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Пензы приговорил Рамилю Искандер к 6,5 годам за торговлю наркотиками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#генпрокуратура
#предприятия
#медведев
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Приговор Рамиле Искандер по делу о наркотиках: что известно, почему пошла на преступление
Суд Пензы приговорил Рамилю Искандер к 6,5 годам за торговлю наркотиками
28 мая 2024, 05:00

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 годам тюремного заключения заслуженную артистку РФ Рамилю Хисамову (Искандер) за торговлю наркотическими веществами. Искандер признана виновной в покушении на сбыт 2,6 килограмма наркотиков. На суде артистка заявила, что глубоко раскаивается в содеянном.
Редакция «Радио 1» собрала всю известную информацию по делу Искандер.

Кто такая Рамиля Хисамова (Искандер)

Рамиля (Искандер) Хисамова родилась 24 июня 1977 года в городе Кунашак. Искандер — сценический псевдоним, образованный от девичьей фамилии матери — Искандарова.

В 1999 году окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. С 1997 по 1999 год трудилась в Челябинском драматическом молодежном театре, с 1999 по 2002 год работала в Челябинском театре драмы.

В 2002 переехала в Москву и до 2003 года работала в Театре им. К. С. Станиславского, с 2003 года в Российском государственном академическом молодёжном театре (РАМТ).

Искандер — заслуженная артистка России, снялась в 24 произведениях. Одной из известнейших ее работ является роль супруги Ивана Грозного Марии Темрюковной в фильме Павла Лунгина «Царь». Известна также по ролям в сериалах «Хиромант 2. Линии судеб», «Доктор Рихтер 2» и «Людмила Гурченко».

Искандер озвучила более двух сотен фильмов и сериалов, свыше 30 видеоигр. Она подарила свой голос многим зарубежным актерам, в том числе Миле Кунис, Скарлетт Йохансон, Ким Кардашьян и Марион Котийяр.
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Арест Рамили Искандер

Рамилю Хисамову арестовали в 2023 году. В ходе обысков у неё дома и в машине были обнаружены амфетамин, кокаин и мефедрон. Телеграм-канал Shot сообщал, что в рамках расследования Искандер пошла на сделку со следствием и назвала имя соучастника.

Сообщалось, что Хисамова не позднее 1 января 2023 года договорилась со своим знакомым из города Пенза о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков. Местом для торговли был выбран город на Суре. Тогда же мужчина привлек к преступному делу еще двух товарищей: Ярослава Шалева и Владимира Холькина.

Затем Искандер незаконно приобрела у неустановленных лиц 2,6 килограмма запрещенки и привезла их домой, где расфасовала на мелкие партии. Одну из них массой более 300 грамм артистка передала соучастнику для сбыта в Пензе через наркошоп.

9 января 2023 года подельник перевез партию наркотиков в Пензу и передал Шалеву и Холькину. 15 февраля 2023 года один из обвиняемых начал их реализацию с помощью интернет-магазина, но завершить начатое не удалось, поскольку группа наркодилеров была задержана.


Следствие и приговор

На доказательство вины и принятие решения ушло 9 месяцев. Со дня задержания Искандер находилась под стражей. Под домашний арест ее не отпускали, о чем она неоднократно просила, объясняя, что хочет провести время с 10-летним сыном.

Сообщникам по нелегальному бизнесу Шалеву и Холькину позволили остаться под домашним арестом. На оглашение приговора они явились уже с вещами, осознавая, что получат реальные тюремные сроки. Шалев и Холькин получили 5 и 5,5 года заключения соответственно. Четвертый фигурант дела заключил сделку со следствием и дал показания на подельников.

Искандер признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере) и приговорили к 6,5 годам колонии. По данной статье предусматривается наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.
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Отчаянный шаг или жажда наживы

Выступая с последним словом, Хисамова с листка читала заранее подготовленную речь.

«Через два года после его (сына) рождения началась самая страшная, самая тяжёлая, самая чёрная полоса моей жизни, наполненная таким количеством испытаний, которые нормальному человеку выдержать, пожалуй, не под силу, оставшись в здравом уме. Сначала трагическая смерть любимого человека, через год – страшная болезнь мамы. Три последующих года непрерывной борьбы за её здоровье, а потом за её жизнь, когда все силы и каждая копейка были отданы туда.

Продано всё, в том числе и квартира, являющаяся единственным жильём. Потом – смерть мамы. Годы скитаний по съёмным квартирам, сплошные долги, постоянные способы законно выйти из долговой ямы, цикличные, ежемесячные платежи по бесконечным кредитам, стремление обеспечить своего ребёнка, своего престарелого отца минимальными бытовыми условиями толкнули меня на преступление. Это был шаг одинокой, измученной женщины, находившейся в состоянии крайнего отчаяния. Это, конечно, не является оправданием, но хоть как-то объясняет мотивы моего поступка», — цитирует речь Искнадер «АиФ».
Актриса заявила, что за 9 месяцев в тюрьме она осознала опасность и катастрофичность своих действия и в корне переосмыслила всю свою жизнь. Искандер попросила прощения у суда и общества за содеянное и раскаялась.

Подельники артистки также полностью признали свою вину и раскаялись в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу. Однако адвокаты Шалева и Холькина заявили, что с учетом мягкого приговора для данной статьи, «причины быть не согласными» отсутствуют и обжаловать его не будут.

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#суд
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«Мама, больно ли умирать?»: Подростки многократно насиловали 10-летнего мальчика в туалете
Подробности дела мальчика из Тувы, которого много раз насиловали старшеклассники
28 мая 2024, 01:30

Фото: istock / spukkato

В начале 2023 года в тувинском селе О-Шынаа произошла страшная история: старшеклассники несколько раз насиловали 10-летнего мальчика. Ужасы продолжались 10 дней – за это время над ребёнком надругались минимум 5 раз. Дома школьник спрашивал у матери «больно ли умирать» и хотел оборвать свою жизнь.
В материале «Радио 1» расскажем, что сейчас происходит с ребёнком, почему следствие затянулось и что будет с обвиняемыми.

Все началось с вопроса: «Мам, а умирать больно?»

История получила большой резонанс после интервью матери пострадавшего на ютуб-канале «Косаткина». Женщина рассказала, что мальчика подкараулили, когда он возвращался домой с тренировки. Подростки, двум из которых на момент совершения преступления было 17 лет, а одному — 15, перед этим праздновали день рождения и находились в состоянии опьянения. Старшеклассники затащили ребёнка в уличный туалет и изнасиловали его, после чего запугали.

О сотворенных с ним ужасах мальчик не сразу рассказал родителям, но мать заметила странности в поведении сына. Ребёнок отдалился, после школы сразу шел в комнату, перестал есть и делать уроки. Ребёнок начал прятать свое нижнее белье, а из комнаты выходил только завернувшись в одеяло. Выяснилось, что у ребёнка недержание кала.

Однажды сын спросил у матери, «больно ли умирать» и думал о самоубийстве.

Через некоторое время мальчик все же открыл правду родителям, те сразу обратились к полицейским. Но, как утверждает мать, расследование и суд якобы затягивали. Помимо этого, семье начали угрожать родственники подозреваемых с требованием замолчать.

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Попытка «замять дело»

Как утверждает мать рёбенка, сотрудники полиции повели себя непрофессионально и оказывали давление, как будто пытались «замять дело».

Айза заявила, что полицейские допрашивали рыдающего мальчика девять часов без перерыва, однако подтверждения этим сведеньям нет. При этом у пострадавшего произошло недержание, но правоохранители не остановили допрос. По закону несовершеннолетних нельзя допрашивать больше часа.

Полицейские позже заявили, что необходимо срочно к 8 утра приехать в областной центр Кызыл на медосвидетельствование.

В два часа ночи семья отправилась в столицу тувинской республики. В медучреждение они прибыли к четырем утра. В ходе осмотра у мальчика снова случилось калонедержание, врач в грубой форме осмотрел его, но в госпитализации рёбенку было отказано. В результате экспертиза показала, что якобы никакого насилия не было.

Айза настояла на повторной экспертизе, которая показала, что над мальчиком все таки надругались. После этого было возбуждено уголовное дело.

Угрозы от родственников насильников

В интервью мама мальчика также заявила, что близкие обвиняемых оказывали на них давление. Брат одного из насильников сказал, что если его родственника посадят, то он застрелит их семью. Они разгромили дом родителей Айзы, выбили окна, подожгли хозяйственные постройки, туалет, сарай и огород. По мнению матери, что обвиняемые могут избежать наказания.

«Родители насильников богатые, их родственники и знакомые имеют связи», — заявила Айза.
Семья в тот же день написала заявление в полицию по этому поводу, но ответа по-прежнему нет.

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Сбор денег на лечение мальчика и обвинения матери в клевете

Айза также обратилась за помощью к известной Тувинской певице Борбаане Баржай, которая поделилось шокирующей историей с публикой и призвала помочь собрать средства на реабилитацию мальчика.

Менее чем за сутки удалось собрать 1,5 миллиона рублей. Тувинцы, которые проживают в Москве, выразили готовность предоставить женщине с сыном свои дома и помочь с транспортировкой пострадавшего к медикам. Но не все поддержали мать и ее дитя.

Матери подростков, обвиняемых в насилие, утверждают, что Айза придумала историю про насилие, чтобы заработать на этом денег. Ряд пользователей склоняется именно к их точке зрения.

Также мать одного из подозреваемых привела аргумент, что ее сын не знал, что такое половой акт между двумя мужчинами.

«Мой сын меня спрашивал: вообще такое возможно, что мальчик мальчика, мужчина мужчину? Он вообще про это не знал», — утверждает она.
Также есть сведенья, что школьника некоторое время лечили с помощью бессмысленных капельниц и клизм, но вдруг решили выписать, невзирая на ухудшение физического здоровья.

Ход расследования и ответ властей


В ответ на информацию в сети о попытках «замять дело» Правительство Тувы официально заявило, что по поручению Главы республики Владислава Ховалыга, заместитель Председателя Правительства республики Орлан Сарыглар и Уполномоченный по правам ребёнка в Туве Саида Сенгии активно взаимодействуют с прокуратурой с целью обеспечения защиты прав и законных интересов потерпевшего.

С 2023 года Правительство региона оказывает всю необходимую медицинскую, финансовую и методическую помощь пострадавшему ребёнку и его семье.

17 февраля 2023 года подозреваемые на время разбирательств были отправлены под домашний арест.

Согласно данным, опубликованным на сайте Верховного суда Республики Тыва, а также Кызылского городского суда, в производстве которого находится уголовное дело в отношении троих граждан - 2005, 2005 и 2008 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), рассматриваются в составе коллегии трех судей. Судебные заседания идут дважды в неделю.

Помимо этого, по данным некоторых СМИ, насилие якобы происходило на территории школы, но ни охрана, ни педагоги, ни директор не заметили ничего странного. По информации «Ленты.ру», сейчас в отношении школьной администрации ведется проверка, а директор учебного заведения отстранен от работы.

На ситуацию отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя СК по Республике Тыва Геннадия Кюря провести проверку и представить доклад по всем заявлениям тувинки.

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Над Балашихой сбили беспилотник
27 мая 2024, 21:02

Фото: iStock/NatureNow

В Московской области сбили беспилотный летающий аппарат.
Как сообщил 27 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Отметим, что официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, что 17 марта в Подмосковье сбили два беспилотника, двигавшихся в сторону столицы. Один из беспилотных аппаратов был нейтрализован в Раменском городском округе, другой — в Ступинском. Разрушений и пострадавших из-за падения обломков не было.

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#сотрудники
#telegram
#счёт
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Четверых москвичей отправили в изолятор за фото в шубах с фальшивыми купюрами
27 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские задержали четверых человек, устроивших фотосессию в шубах на тротуаре с купюрами «банка приколов» в виде долларов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к главному управлению МВД по столице.
Уточняется, что инцидент произошел днем в воскресенье, 26 мая. Компания молодых людей устроила фотосессию около дома на Малой Бронной улице. Для этого они расстелили красную ковровую дорожку на тротуаре и разбросали вокруг фальшивые купюры.

Прохожие заявили о происходящем в правоохранительные органы. По данным источника, участники фотосессии перекрыли пешеходный переход и создали помеху движению.

Все задержанные оказались жителями Москвы или Подмосковья. Их доставили в отделение полиции для установления причин и обстоятельств произошедшего.

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#пешеходный переход
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#деньги
#полиция
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В Тюмени врачи уронили женщину после операции
27 мая 2024, 19:12

Фото: iStock/ShutterOK

В Тюмени медики уронили женщину после операции. Пациентка получила травмы головы, плеча и разрыв связок. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в частном медицинском центре. По словам дочери пострадавшей, женщину пытались переложить с операционного стола, однако попытка завершилась неудачно.

63-летнюю Надежду Шабарину по полису ОМС направили на гинекологическую операцию. После хирургического вмешательства женщина начала отходить от наркоза, но почувствовала боль в голове и плече. Шабарина пыталась добиться справедливости и обратилась в правоохранительные органы— в возбуждении уголовного дела в отношении врачей медцентра ей отказали.

В самом центре предпринимать какие-либо меры не намерены, хотя обещали помочь в восстановлении. В итоге пострадавшая лечилась сама.

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Заслуженную артистку РФ отправили в колонию по делу о наркотиках
Суд Пензы приговорил актрису Искандер к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках
27 мая 2024, 18:35

Фото: РИА Новости

Суд в Пензе приговорил актрису Рамилю Искандер к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках. Об этом пишет URA.RU.
Сообщается, что задержали её в августе 2023 года. При обыске у актрисы нашли кокаин, амфетамин и два свёртка с мефедроном.

По данным следствия, она договорилась со знакомым о создании интернет-магазина, торгующего запрещёнными веществами. Начать решила с крупной партии мефедрона. Искандер купила у неизвестных оптовую партию в 2,6 кг. Часть она отсыпала и передала знакомому для перевозки в Пензу. Остальное оставила хранить у себя.

Известна она по роли жены Ивана Грозного в фильме Павла Лунгина «Царь», а также благодаря озвучке многих актрис зарубежных фильмов.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#актриса
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Японцы прячутся в укрытие из-за ракетного пуска со стороны КНДР
Жителей Окинавы призвали укрыться из-за возможного пуска ракеты из КНДР
27 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/bpawesome

Жителей японского острова Окинава призвали спрятаться в укрытия из-за возможного пуска ракеты со стороны КНДР, об этом сообщает NHK.
Уточняется, что предупреждение было направлено через систему J-Alert.

Ранее о возможном пуске корейской ракеты сообщили в береговой охране Японии.

«По данным министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи. Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану», — говорилось в сообщении японского ведомства.

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#кндр
#япония
#ракетная опасность
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Суд в Турции оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве активистки из Питера
27 мая 2024, 17:08

Фото: iStock/tiero

Суд в Турции оправдал гражданина Сирии, которого обвиняли в убийстве петербурженки Анастасии Емельяновой, об этом сообщает Gazete Duvar.
Труп петербургской феминистки обнаружили 25 сентября 2023 года в квартире в турецком городе Эрзурум.

Её молодой человек - 30-летний сириец Мохамед Низар Арнабех — заявил, что вечером 20 сентября между ними произошёл конфликт. Он рассказал, что сперва толкнул Емельянову, а затем ранил в ногу осколком стеклянного стола. Девушка начала истекать кровью, после чего сириец стал звать на помощь соседей и позвонил в скорую. Спасти девушку медикам не удалось.

Позже Арнабех изменил свои показания и заявил, что сразу после ссоры он ушёл из квартиры и не наносил ей никаких увечий. Адвокаты сирийца настаивали, что Емельянова была мертва, когда он вернулся домой.

Сперва прокуратура настаивала на пожизненном заключении для Арнабеха, однако, 1-м Высший уголовный суд Эрзурума оправдал его, сославшись на отсутствие доказательств причастности мужчины к убийству.

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#турция
#санкт-петербург
#убийство
#сирия
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