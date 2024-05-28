Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище

Фото: iStock/Joanna Ciesielska
В Петербурге вандалы осквернили изображение героев специальной военной операции на Богословском кладбище. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что о портретах военных, перечеркнутых черным маркером, сообщили в правоохранительных органы вечером 27 мая. Портреты были нанесены на хозяйственные постройки между кладбищем и железнодорожными путями.
Примечательно, что действия злоумышленников не попали на камеры видеонаблюдения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места инцидента сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев преступников и смывы краски.
Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что действия злоумышленников не попали на камеры видеонаблюдения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места инцидента сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев преступников и смывы краски.
Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова