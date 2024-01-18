Токарь из Тюмени внезапно стал миллиардером

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Победителями новогоднего розыгрыша в миллиард рублей стала семья Светлана и Юрия Семеновых их Тюмени, «РИА Новости» со ссылкой на «Столото».
«Когда муж вручил мне тубус (с билетами лотереи) по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты», — рассказала Семёнова.
По её словам, они с мужем всю жизнь очень много трудились. Светлана работает логопедом, а Юрий — токарем. Супругу состоят в браке на протяжении сорока лет и готовятся отмечать рубиновую свадьбу.
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Евгения Парфентьева