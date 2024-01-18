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Токарь из Тюмени внезапно стал миллиардером

«Столото»: Логопед и токарь из Тюмени выиграли новогодний миллиард
18 января 2024, 10:45
Фото: iStock/maselkoo99

Фото: iStock/maselkoo99

Победителями новогоднего розыгрыша в миллиард рублей стала семья Светлана и Юрия Семеновых их Тюмени, «РИА Новости» со ссылкой на «Столото».
«Когда муж вручил мне тубус (с билетами лотереи) по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты», — рассказала Семёнова.

По её словам, они с мужем всю жизнь очень много трудились. Светлана работает логопедом, а Юрий — токарем. Супругу состоят в браке на протяжении сорока лет и готовятся отмечать рубиновую свадьбу.


Светлана также рассказала, что на полученный выигрыш она мечатет открыть собственный логопедический кабинет и помогать детям с речевыми проблемами. Помимо этого, пара планирует обзавестись более просторным жильём, поправить здоровье, отправиться в путешествие и помочь своим детям.

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#новый год
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#тюмень
#лотерея
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Покупатели ёлок в лесных питомниках Подмосковья самостоятельно срубили более 600 деревьев
18 января 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 600 новогодних деревьев на плантациях в лесных питомниках Московской области выбрали и сами срубили покупатели в рамках акции «Ель домой — всей семьёй», — сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«Акция «Ель домой — всей семьёй» проводилась в регионе уже в пятый раз. Она позволяет людям выбрать понравившееся растущее дерево и самостоятельно его срубить на законных основаниях. Эту услугу предоставили лесопитомники в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах. Оттуда клиенты увезли 624 новогодних ели и сосны», — сообщил глава областного Комлесхоза Олег Баженов.

Всего лесные плантации Подмосковья перед Новым годом посетили около двух тысяч человек. Покупатели могли срубить дерево самостоятельно или попросить работников питомника оказать эту услугу.

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#ёлки
#экология
#лесопитомник
#подмосковье
#московская область
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Для подмосковных предпринимателей создали новый реестр «100% Подмосковье»
18 января 2024, 10:56

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

В Московской области разработали новую меру поддержки для предпринимателей – теперь производители могут с лёгкостью зарегистрироваться в реестре «100% Подмосковье», об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь с помощью регпортала областные бренды могут попасть в Реестр «100% Подмосковье». Понадобится только доступ в интернет и подтвержденная учетная запись ЕСИА», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Помимо этого, при помощи реестра можно найти актуальную информацию о поддержке бизнеса, в онлайн-режиме получить лицензии и разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, а также обратиться к органам контроля и подать заявления на субсидии, добавила Куртяник.

Чтобы попасть в реестр «100% Подмосковье», предпринимателю необходимо разместить свою продукцию на торговых площадках, а также получить сертификат соответствия товара. После этого можно смело подавать заявку на включения бренда в новый реестр.

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#подмосковье
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#надежда куртяник
#предприниматель
#бизнес
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44-летняя бывшая наркозависимая женщина обрела счастье с 78-летним пенсионером
BI: 44-летняя бывшая наркозависимая вышла замуж за 78-летнего пенсионера
18 января 2024, 10:56

Фото: istock / Zinkevych

44-летняя женщина, ранее зависимая от наркотических средств, вышла замуж за 78-летнего пенсионера и обрела счастье. Свою историю она рассказала изданию Business Insider.

Венди Картрайт первый раз вышла замуж в 21 год за ровесника. Она хотела создать семью с любимым и родить от него детей. Несколько лет супруги пытались зачать ребенка, но безрезультатно. Тогда девушка обратилась за помощью к медикам.

«После множества анализов и операций в возрасте 25 лет мне сделали гистерэктомию», — рассказала она.
После удаления матки у женщины, которая больше не могла иметь детей, началась клиническая депрессия. Через 2 года она развелась с мужем, начала много пить и подсела на наркотики. Девушка не могла избавиться от пагубных зависимостей долгие 12 лет, пока не прошла программу реабилитации «12 шагов» — групповую психотерапию, основанную на взаимопомощи зависимых людей друг другу.

Там она познакомилась с мужчиной, который старше ее на 34 года. У него было трое детей, а сам он отдыхал на пенсии. Из-за этого они сблизились и в скором времени поженились.

«Наши отношения не сложились бы, если бы я была матерью подростка или маленького ребенка», — считает женщина.
Сейчас женщина не привязана к месту работы и к детям, поэтому может жить с супругом так, как хочется.

«Отсутствие собственных детей меня устраивает. Я преисполнена благодарности за то, как сложилась моя жизнь», — подытожила она.
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#наркотики
#женщина
#жизнь
#счастье
#супруги
#отношения
#депрессия
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В подвале нашли похищенные картины Пикассо и Шагала на 79 миллионов рублей
Reuters: в Бельгии мужчина хранил дома украденные картины Шагала и Пикассо
18 января 2024, 10:50

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

В Бельгии найдены работы Пикассо и Шагала, которые были похищены в 2010 году. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что картины хранились в подвале здания у жителя Бельгии в городе Антверпен. Одна из работ принадлежит Пабло Пикассо и называется Tête, другая картина — L’homme en prière Марка Шагала.

По предварительным данным, общая стоимость картин составляет порядка 900 тысяч долларов. Сообщается, что произведения искусства были похищены в 2010 году у израильского коллекционера.

Ранее сообщалось, что художественный музей Цюриха объявил награду в 11 тысяч долларов за информацию, которая поможет вернуть в коллекцию музея две картины XVII века.

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#музей
#кражи
#картины
#израиль
#деньги
#похищение
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Победительница конкурса «Подмосковный врач» Афанасьева поделилась секретом успеха
18 января 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Офтальмолог Марина Афанасьева, работающая в поликлинике №6 Мытищинской больницы, стала обладательницей премии «Подмосковный врач», важными составляющими её успеха стали постоянное совершенствование в профессии и внимание к пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Требовательна к себе и другим. Поэтому высоко ценю такие качества, как трудолюбие, самоотдачу, постоянное самосовершенствование и профессиональный рост. Ставлю перед собой задачу — не только помогать людям сохранить зрение, но научиться уважать свое здоровье», — сказала Афанасьева.

Стаж Марины Афанасьевой в профессии составляет более 20 лет. За это время она помогла множеству людей, и когда в конце минувшего года были объявлены результаты конкурса, доктор получила десятки поздравлений от пациентов.

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#мытищи
#врач
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье зарегистрировали более 4,5 тыс домашних питомцев
18 января 2024, 10:29

Фото: iStock/TatyanaGl

Более четырёх с половиной тысяч домашних животных зарегистрировали в Московской области после введения соответствующего правила в 2022 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Процедура регистрации была введена два года назад. На сегодняшний день зарегистрировано более 4,5 тыс. питомцев. При этом с сентября 2023 года зарегистрировать домашнее животное можно через региональный портал госуслуг. Поэтому сейчас процедура регистрации состоит из двух этапов. Первый — внесение сведений о животном в реестр онлайн, второй — идентификация животного в государственной ветклинике Подмосковья», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В настоящее время через подмосковный портал госуслуг можно не только подать заявку на регистрацию, но и забронировать время посещения ветклиники для завершения процесса идентификации.
В ветклинику с собой нужно будет взять документ, удостоверяющий личность, паспорт домашнего животного и самого питомца.

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Для жителей Мытищ организовали место для купаний в купели в селе Троицкое
18 января 2024, 10:11

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В городском округе Мытищи у всех желающих есть возможность окунуться в купели в селе Троицкое. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Всего на территории Московской области в ночь с 18 на 19 января будут работать 61 место на открытых водоемах, 53 — на прудах, 44 возводимых купелей и 69 купелей в помещениях.

«В городском округе Мытищи в праздник окунуться в купели жители и гости округа смогут в селе Троицкое.Село Троицкое расположено на берегу Клязьминского водохранилища, которое окружено лесом. Ежегодно в крещенскую ночь местные жители и московские дачники приходят к святому источнику, освященному в честь Живоначальной Троицы, чтобы окунуться в ледяную воду», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что на территории места проведения традиционных крещенских купаний расположены купальня с двумя купелями, беседки для отдыха и трапезная для паломнических групп.

Точный адрес купели: городской округ Мытищи, село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище.

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#мытищи
#храм
#праздник
#крещение
#купели
#подмосковье
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Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия» из-за миллионных убытков
18 января 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия» из-за миллионных убытков, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Компания «Кулинарная студия», которой владеет Высоцкая, поставкой готовой продукции в предприятия общественного питания.

Как стало известно SHOT, в период с 2019 по 2022 год компания Высоцкой понесла 4 718 000 рублей убытков. Однако, за 2023 год «Кулинарная студия» принесла артистке 13 миллионов рублей.

Тем не менее, известно, что Высоцкая уже собрала все документы, которые необходимы для ликвидации фирмы.

Кулинарные навыки Высоцкой, а в частности её программа «Едим дома», давно служат поводом для шуток в интернете. В июне 2023 года телеведущая репостнула видео певицы Зайцевой, которая отметила её кулинарный талант.

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#артист
#питание
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Утренняя загруженность подмосковных дорог составила четыре балла
18 января 2024, 09:54

Фото: iStock/RomanBabakin

Загруженность дорог в Московской области по данным на утро четверга, 18 января, составляет четыре балла, при этом на 15 трассах затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения отмечены на следующих шоссе: Каширское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Калужское, Новорязанское, Щёлковское, Можайское и Пятницкое», — говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе зафиксированы заторы на шести федеральных трассах, это М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».

На некоторых дорогах проезд затруднён из-за аварий. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

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