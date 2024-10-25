Топ-5 неблагоприятных районов Московской области для проживания

Фото: istockphoto / VasKhomchin
Московская область — многогранный регион, который привлекает множество людей своим разнообразием и живописными пейзажами. Однако, как и в любом другом регионе, здесь есть районы, которые по разным причинам могут не подойти для комфортной жизни. «Радио 1» расскажет про некоторые из худших районов Подмосковья для жизни.
Электросталь
Электросталь — территория с полигоном твёрдых бытовых отходов и несколькими крупными промышленными предприятиями, которые выбрасывают вредные вещества. Экология ухудшается из-за высокой плотности населения и интенсивного автомобильного движения.
Кроме того, в Электростали производят ядерное топливо для АЭС и перерабатывают радиоактивные отходы.
Фото: официальный сайт городского округа
Воскресенск
На территории Воскресенска располагаются кирпичный и цементный заводы, завод железобетонных изделий и мусорный полигон, а также предприятие, выпускающее химические удобрения. Рабочие этих предприятий используют опасные вещества, такие как фосфор и аммиак.
Зелёных зон в регионе довольно мало.
Кроме того, в городе функционирует мусоросжигающий завод.
Фото: istockphoto / Oleg Podlesnykh
Троицк
В городе находится зона утилизации отходов и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.
Жители города жалуются на проблемы с дыханием и шутят о том, что вскоре им придётся носить респираторные маски.
Город продолжает активно застраиваться зданиями, а леса вокруг подвергаются вырубке, в то время как река Десна загрязняется.
Фото: istockphoto / Drablenkov
Мытищи
Мытищи считаются зоной с сильным загрязнением окружающей среды. Это связано с большим количеством промышленных предприятий и наличием полигона твёрдых бытовых отходов.
Район густонаселён, а дороги перегружены.
Фото: istockphoto / Ekaterina Loginova
Раменское
В Раменском районе высокий уровень загрязнения обусловлен близостью промышленных предприятий, направлением воздушных потоков, а также высокой плотностью населения и интенсивным движением транспорта.
Фото: официальный сайт городского округа Раменский
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