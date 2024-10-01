Парки, усадьбы и музеи: топ-12 необычных мест в Подмосковье, которые нужно посетить

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Подмосковье — удивительный регион, богатый историческими памятниками, природными красотами и культурными достопримечательностями. В статье «Радио 1» мы расскажем об уникальных и необычных местах, которые стоит посетить в Московской области.
Усадьбы в Подмосковье
Усадьба ДубровицыУсадьба Дубровицы, расположенная в Подольском районе Московской области, представляет собой памятник архитектуры федерального значения. Эта историческая резиденция была основана в XVII веке и принадлежала выдающимся представителям русского дворянства, таким как Голицыны, Потемкины и Дмитриевы-Мамоновы.
Знаменская церковь, находящаяся на территории усадьбы, считается одним из самых прекрасных архитектурных памятников Подмосковья. Этот храм был построен в 1690 году и отличается уникальным стилем голицынского барокко.
Церковь украшена западными скульптурами и символами, среди которых птица феникс, олицетворяющая возрождение великого магистра ордена тамплиеров, а внутри собора можно обнаружить восстановленные стихотворные надписи на латинском языке, что не свойственно для православных церквей.
Фото: istockphoto / Vladimir Kolesov
Усадьба МарфиноУсадьба Марфино находится в городской округе Мытищи, село Марфино. Она известна своим архитектурным обликом в стиле русской неоготики и богатой историей, связанной с такими выдающимися фамилиями, как Голицыны, Салтыковы, Орловы и Панины.
Именно в этой усадьбе проходили съёмки одного из эпизодов фильма «Мастер и Маргарита», а именно бал у Сатаны.
Фото: istockphoto / koromelena
Усадьба БыковоУникальное архитектурное сооружение в Московской области, расположенное в селе Быково. Оно является памятником истории и культуры, созданным в период правления Николая I, и представляет собой образец русской архитектуры и садово-паркового искусства.
Проект разработали известные архитекторы Василий Баженов, Матвей Казаков и Бернар Симон, а владельцами усадьбы были представители знатных русских родов.
Архитектурный стиль усадьбы сочетает классицизм, русскую готику и историзм.
Фото: istockphoto / sergeyryzhov
Парки в Подмосковье
Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei
Парк МалевичаПарк Малевича находится в Одинцовском районе Московской области, рядом с деревней Раздоры. Он был основан в 2020 году и создан с учётом наследия супрематизма, особенно художника Казимира Малевича.
В парке растёт дуб, возле которого, по легенде, Малевич отдыхал и создавал свои произведения.
Приокско-Террасный заповедникПриокско-Террасный заповедник — это особо охраняемая природная территория России, расположенная на левом берегу реки Оки в Серпуховском районе Московской области.
Здесь находится центральный зубровый питомник, где содержатся и размножаются зубры — крупные млекопитающие из семейства полорогих. Питомник был основан в 1948 году и сейчас насчитывает около 50 зубров.
В заповеднике представлены разнообразные природные комплексы, включая леса, болота, луга и водоёмы. Здесь обитают более 1000 видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу.
Приокско-Террасный заповедник является членом Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и играет важную роль в сохранении биологического разнообразия и экологического равновесия региона.
Парк «Пехорка»Парк «Пехорка» — центральный парк городского округа Балашиха, основанный в 60-х годах прошлого столетия.
В настоящее время там были проведены масштабные работы по созданию современной зоны, привлекательной для всех жителей и гостей города. В парке появились новые детские игровые площадки и спортивные сооружения, была реконструирована сцена, обновлена дорожно-тропиночная сеть и выделены велосипедные дорожки. Также был построен новый роллердром.
Музеи в Подмосковье
Фото: istockphoto / jenoche
Новый ИерусалимКрупнейший государственный музей региона, расположенный вблизи Ново-Иерусалимского монастыря. В его экспозициях можно найти коллекции светского искусства, охватывающего XVI–XX века, а также уникальные старинные артефакты.
Серпуховский историко-художественный музейСамая большая картинная галерея Подмосковья, где представлены работы таких известных мастеров, как Константин Маковский и Исаак Левитан. Это место привлекает ценителей живописи и истории.
Музей техники Вадима ЗадорожногоКрупнейший частный музей в России, который был основан в 2001 году коллекционером и предпринимателем Вадимом Задорожным.
В этом музее представлены старинные автомобили, мотоциклы, военная техника и другие экспонаты. Музей находится в посёлке Архангельское, который расположен в Красногорском районе Московской области.
Необычные места в Московской области
Киногород Piligrim PortoКиногород «Пилигрим Порто» — это удивительный комплекс декораций, расположенный на территории усадьбы Середниково в Московской области. Он был создан специально для захватывающего детективного исторического сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии».
Здесь можно найти множество уникальных построек, выполненных в историческом стиле. Среди них жилые дома, таверны, губернаторский дом, причал и заброшенный порт, фрегат, площадь наказаний, тюрьма и даже кладбище.
Большой Волжский маякБольшой Волжский маяк расположен на начале Канала имени Москвы, на окраине города Дубна в Московской области.
Он был возведён в 1937 году заключёнными Дмитровлага в процессе строительства канала Москва-Волга. Высота маяка составляет 25 метров, он построен из кирпича на железобетонном основании.
На маяке установлены электрофонарь, неоновая линия и вращающийся авиапрожектор. Маяк является действующим и функционирует в период навигации.
Фото: istockphoto / Ukususha
Белая гораБелая гора в Воскресенске — популярный туристический объект, расположенный недалеко от города.
Гора представляет собой огромный белый холм высотой более 200 метров и шириной 700 метров. Она образовалась благодаря Лопатинскому месторождению фосфоритов, где в прошлом веке добывали минеральное сырьё для производства фосфорной кислоты.
Доступ на территорию Белой горы ограничен, но можно осмотреть её со стороны дороги или с окрестных полей. Ландшафт вокруг горы сильно изменился из-за разработки месторождений, что делает его интересным для изучения.
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