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Топ-9 лучших городов Подмосковья для жизни и туристов

24 октября 2024, 17:50
Фото: istockphoto / VasKhomchin

Фото: istockphoto / VasKhomchin

Московская область известна своей красотой и историческим наследием, а также богатством природных ландшафтов. Здесь можно увидеть густые леса, великолепные озёра и реки. Подмосковье привлекает множество туристов и тех, кто любит гулять по живописным местам. «Радио 1» расскажет о некоторых из самых красивых мест Московской области.

Топ-3 города Подмосковья для проживания

Московская область — один из самых привлекательных регионов России для жизни. Это обусловлено близостью к Москве, развитой инфраструктурой и живописными пейзажами.

  • Балашиха


Балашиха — это большой город, находящийся в 25 километрах от Москвы. Численность населения превышает 500 тысяч человек.

В Балашихе отлично развита инфраструктура, есть доступное жильё и разнообразные возможности для получения образования и трудоустройства.

В городе много предприятий, благодаря которым жители обеспечены рабочими местами.

Фото: istockphoto / KeVeR

  • Подольск

Один из экономически процветающих городов Московской области, расположенный всего в 16 километрах от Москвы. Все районы обеспечены необходимой инфраструктурой, зелёными насаждениями и живописными местами для пеших прогулок и отдыха.

В каждом районе царит спокойная атмосфера, способствующая комфортному проживанию.

В городе имеются спортивные объекты, такие как горнолыжные спуски и ледовый дворец, а также множество секций и кружков для взрослых и детей.


Фото: istockphoto / Armen Maitesyan

  • Красногорск

Красногорск находится рядом с МКАД, Опалиховским лесопарком и другими зелёными зонами, а часть города расположена на берегу Москвы-реки.

Наиболее значимым аспектом является удобная транспортная доступность. Через город проходит Волоколамское шоссе, а недалеко от МКАД находится станция метро «Мяникино».

Красногорск окружён зеленью, а близость реки создаёт приятную свежесть. Прогулки по городу доставляют удовольствие, так как здесь много интересных пешеходных маршрутов, включая прогулки вдоль набережных и мостов.


Фото: istockphoto / Vladislava Iusupova

Топ-3 красивых городов Московской области


Подмосковье — удивительный регион, который славится своей красотой и историческими достопримечательностями.

  • Зарайск

Зарайск — это небольшой город в Московской области, известный своей богатой историей и архитектурой.

Здесь находится Зарайский кремль, один из самых маленьких кремлей в России. В городе также можно посетить краеведческий музей, торговые ряды и музей обуви.

В окрестностях Зарайска расположены такие интересные достопримечательности, как усадьба Даровое, где Фёдор Достоевский проводил лето, и зооцентр «Святополе».


Фото: istockphoto / Borisb17

  • Дмитров

Дмитров — город в Московской области, известный своими архитектурными памятниками, парками и музеями.

Среди достопримечательностей города — Дмитровский кремль, Борисоглебский монастырь, Троице-Сергиева лавра, парк «Берёзовая роща», музей-заповедник «Дмитровский кремль» и усадьба Ольгово.

В Дмитрове также проводятся разнообразные культурные события, фестивали и ярмарки.

Фото: istockphoto / YuTphotograph

  • Волоколамск

Небольшой город в Московской области, известный своей историей, архитектурой и культурными достопримечательностями.

Здесь можно увидеть Волоколамский кремль, Иосифо-Волоцкий монастырь, Воскресенский собор, усадьбу Гончаровых и церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Город славится своими культурными событиями, фестивалями и ярмарками, что делает его популярным туристическим направлением.

Фото: istockphoto / bbsferrari

Топ-3 городов для туристов в Московской области


Московская область — это удивительный регион, который славится своими историческими городами и культурными достопримечательностями, которые понравятся любому туристу.

  • Сергиев-Посад

Единственный город Московской области, входящий в состав Золотого кольца России. Главная достопримечательность города — Троице-Сергиева лавра, включённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также заслуживает внимания Сергиево-Посадский музей-заповедник, где хранится обширная коллекция предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства, народные костюмы, изделия из дерева и металла, созданные русскими мастерами, и другие раритеты.

Центр города уютный и компактный, его можно обойти за один час.


Фото: istockphoto / saiko3p

  • Коломна

Один из старейших городов Подмосковья, упоминается в летописях XII века. Здесь можно увидеть множество исторических памятников, главным из которых является Коломенский кремль.

Внутренняя территория кремля — это историческое сердце Коломны и своеобразный музей под открытым небом. Здесь расположена Соборная площадь, каждый объект которой считается памятником культуры России. Среди них — известный Успенский кафедральный собор XVII века.

Сейчас здесь представлено множество постоянных экспозиций, включая музеи исчезнувших вкусов «Коломенская пастила», мыла, воинской славы, российской фотографии, трамваев и даже денег.

Фото: istockphoto / yulenochekk

  • Истра

Небольшой город, основанный в XVI веке, известен своей главной достопримечательностью — Воскресенским Новоиерусалимским монастырём, который когда-то был центром русского православия.

Рядом с монастырём расположен Музей деревянного зодчества. На его территории находятся исторические здания прошлых веков, привезённые из разных районов Подмосковья: кузница, мельница и крестьянская усадьба. Все они были построены в XVIII–XIX веках.

Ещё одно интересное место — выставочный комплекс «Новый Иерусалим» с обширной коллекцией живописи, икон и археологических экспонатов. Здесь можно увидеть, например, находки каменного века, такие как наконечники стрел и копий, а также другие артефакты.

Фото: istockphoto / Ukususha

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#городская среда
«Ашан» продолжит работать в России
Пресс-служба «Ашан» опровергла сообщения об уходе с рынка РФ
24 октября 2024, 17:01

Фото: iStock/ Madrolly

Ретейлер «Ашан» продолжит работу на территории России, сообщила пресс-служба компании.
На протяжении нескольких лет в информационном пространстве появляются сообщения об уходе «Ашан» с российского рынка, которые всегда оказываются ложными, сообщают Известия.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ «Ашан» был одинаковым: «Мы не комментируем слухи»», — сообщает компания.

Ранее французская газета Le Figaro передавала, что «Ашан» продает свою дочернюю компанию в России, так как на рынке РФ тяжело работать из-за наложенных на страну санкций.

Депутат Госдумы Николай Арефьев, услышав сообщения об уходе «Ашан», сказал, что это ещё один повод задуматься о необходимости налаживания собственной оптовой и розничной торговли, чтобы не зависеть от иностранных компаний, сообщает Lenta.ru.

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#санкции
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В Подмосковье закупили более 1,8 тыс. единиц спецтехники для зимнего сезона
24 октября 2024, 16:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для подмосковных коммунальщиков накануне зимнего сезона закупили более 1,8 тыс. единиц спецтехники и оборудования. В их числе – манёвренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики, которыми можно в 2,5 раза быстрее убирать снег.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал первые машины представителям муниципалитетов и поговорил с механизаторами.
«Хочу поблагодарить всех, кто заботиться о чистоте наших улиц и дворов. У нас большой регион, который живёт очень насыщенной жизнью. Каждый год стараемся усиливать всё, что касается уборочной техники для дорог и дворов. Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать в Подмосковье», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, важно, чтобы эффективность и алгоритмы работы были максимально продуманы. Зимой, в экстремальные снежные дни, на коммунальщиков выпадает большая нагрузка. Техника пополнит парки 33 муниципалитетов – Балашихи, Красногорска, Ленинского, Коломны, Реутова, Фрязина и других.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Эта техника нам очень нужна – всё новое, хорошее. Работать будет комфортно, даже кондиционеры есть. Техника многофункциональная: она чистит и дворы, и общественные пространства, может грузить и вывозить. Это подспорье в работе, если в этом году будет такая же снежная зима, как в прошлом», – поделился механизатор из Богородского округа Иван Чайковский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье – около 15 тыс. дворов, которые приводят в порядок 2,4 тыс. единиц техники. Всего в этом году дополнительно закупили более 1,8 тыс. единиц. Это тракторы, мини-погрузчики, самосвалы, газели, ломовозы, ручные роторы и прочее. Поставить их коммунальным службам региона планируется до ноября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Было очень важно в этом году усилить ещё и малую механизацию, например, приобрести дополнительные роторы. У жителей очевидный запрос на своевременную уборку дворов, и мы понимаем, что убрать их после снегопада лишь с помощью лопат весьма сложно. Поэтому сделали упор не только на погрузчики, но и на роторы», – добавил губернатор.
Он напомнил, что прошлая зима в регионе была экстремальной по количеству выпавшего снега, и выразил надежду, что в этом году она будет более щадящей.

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#техника
#коммунальные службы
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
24 октября 2024, 16:27

Фото: Андрей Голубев / пресс-служба Мособлдумы

Зарплата рабочим государственных учреждений в Подмосковье поднимут с 1 января более чем на 8%.
Об этом на заседании Мособлдумы объявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, в 2025 году тарифную ставку для рабочих первого разряда госучреждений Московской области увеличат на 8,4%
«Проект закона о тарифной сетке внесён губернатором Московской области. Предлагается с 1 января будущего года установить ставку первого разряда в размере 8 923 рубля в месяц, то есть повысить на 8,4%. Деньги на это заложены в проекте бюджета», – рассказала первый замминистра социального развития региона Вера Савлина, представляя проект закона.
По данным регионального парламента, повышение ставки предусматривается для представителей рабочих профессий, в том числе сантехников, водителей, дворников, маляров и других.

Как отметил Голубев, увеличение тарифной ставки коснётся более 44 тыс. жителей Подмосковья. Депутаты одобрили и приняли законопроект в целом.

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#андрей голубев
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#подмосковье
#московская область
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«Грязная бабская истерика»: Психоаналитик объяснил поведение Седаковой после заявления о разводе
Психоаналитик Смолярчук о разводе Седаковой: мужчины и женщины проживают развод по-разному
24 октября 2024, 16:16

Анна Седокова (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Певица Анна Седокова подтвердила, что окончательно расстается с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Она подала на развод в мировой суд.
Известно, что до этого уже были ситуации, когда пара объявляла о расставании, но потом налаживала отношения. Однако до развода с подачей документов дошло в первый раз.

Анна рассказывает в своих социальных сетях, что после расставания с мужем перенесла отек Квинке, что ей очень сложно, что она не хочет говорить на эту тему. Однако баскетболист в своем блоге интригует намеками, что до расставания дело так и не дойдет.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что, когда конфликт между супругами доходит до апогея, мужчина начинает сопротивляться разводу «всеми своими фибрами».
«Это и физическое сопротивление, и физическое насилие, и финансовые санкции в сторону женщины — он использует всевозможные инструменты, чтобы сохранить брак. Потому что его распадающийся брак воспринимается им как собственное фиаско и поражение», — объяснила эксперт.

Она добавила, что, по статистике, инициаторами развода в большинстве случаев являются женщины, 50% из них разводом манипулирует.
«Она разводится тоже не хочет, но пытается реактивными действиями добиться желаемого результата. Через инструмент развода пытается из него выдавить какой-то поступок. Когда мужчина соглашается и не препятствует — это человеческое отчаянье», — сказала психолог.

По ее словам, развод воспринимается мужчиной и женщиной совершенно по-разному.
«Когда развод нависает, как серое грозовое облако, у мужчины включается защитная функция. Психика будто бы замораживает его эмоции, начинает дозировать их, чтобы он не умер от инфаркта, от сердечной или сосудистой катастрофы. И он начинает сам себе придумывать какие-то отговорки. Работает система избегания, и создается миф: жена-истеричка, завтра будет все хорошо. Он начинает как ребенок отгонять все плохие мысли», — высказалась Смолярчук.

То есть мужчина самообманом откладывает (путешествием, алкоголем) потерю старых бытовых привязанностей и тяжелых переживаний, а женщина же наоборот проживает свои агрессивные эмоции, ничего не скрывая.
«Женщина в это время ведет себя очень агрессивно, как раненый зверь. Она лишает мужчину нормального конструктивного диалога, потому что разговор с разъяренной женщиной превращается в обычную бабскую грязную истерику. У женщины включается говномет. Она этой истерикой добивается каких-то прежних позиций и ждет от партнера подвига», — рассказала психоаналитик.

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В Мытищах снесли аварийный жилой дом 1954 года постройки
24 октября 2024, 16:12

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

На улице Академика Каргина в Мытищах ликвидировали здание многоквартирного жилого дома. Снос провели в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное кирпичное здание площадью 565 кв. м. построили в 1954 году. Моральный и физический износ привел к снижению эксплуатационных показателей, и дом признали аварийным. Весной этого года были расселены жильцы восьми квартир, затем принято решение о демонтаже. Сносу провели в сентябре», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Мытищи выявлено 397 объектов незавершенного строительства. Ликвидирован, достроен или приведён в соответствие 271, что составляет 68% от общего количества.

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#владислав гордиенко
#мособлархитектура
#дом
#мкд
#снос
#мытищи
#подмосковье
#московская область
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Эколог Пукалов предупредил о возможных ливнях и ураганах в России
24 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/lisatop

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что ослабление течений в Атлантике моет привести к ливням и ураганам в нашей стране.
«Нарушение существующего баланса температуры и солёности, плотности вод Атлантики приводят к замедлению Гольфстрима и всех его ответвлений. Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного «острова холода» над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией вызовет увеличение опасных метеорологических явлений на европейской части РФ. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи», — прояснил в беседе с RT Пукалов.

А в Кузбассе ожидается потепление. Как сообщают синоптики кемеровского Гидрометцентра, уже этой ночью температура в регионе составит 0-5°C, а днём 6-11°C тепла. «Сiбдепо» передаёт, что вместе с тем возможны дожди.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что дожди в Москве прекратятся к ближайшим выходным.

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#ливень
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Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов
Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 1,5 млн автомобилистов
24 октября 2024, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Расширение Ярославского шоссе в городском округе Пушкино завершат в 2028 году. Это улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов. Об этом стало известно в ходе поездки в муниципалитет губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который проверил ход работ и поговорил со строителями.
Масштабная реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» стартовала в этом году. В рамках I этапа на участке с 35 по 40 км, от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе, количество полос увеличат с четырёх до восьми – десяти, построят мост через реку Скалбу, модернизируют развязку в районе деревни Костино.
«Всего реконструируем 12 км Ярославского шоссе, сначала самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», – заверил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2020 году в рамках модернизации Московского транспортного узла, которую инициировал президент, был расширен участок М-8 «Холмогоры» с 16 по 35 км – от МКАД до города Пушкино. Построены обходы Мытищ и Тарасовки. Это увеличило пропускную способность автодороги с 60 до 140 тыс. машин в сутки. Время в пути от Ивантеевки до Москвы сократилось на полчаса, а от города Пушкино до Москвы – на 1 час 10 минут.

При этом участок от Пушкино до ЦКАД остался четырёхполосным. Интенсивность движения в час пик превышает там 80 тыс. машин в сутки, водители стоят в пробках до полутора часов. Сейчас на объекте работают более 380 человек и почти 200 единиц техники.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Идёт устройство опор нового моста – ширины старого не хватало. Сейчас открыто движение по двум временным. Здесь будет восемь полос – по четыре в каждом направлении. Уже приступили к следующему этапу в районе ЦКАД – строим там объездную дорогу. Мост, расположенный над Ярославским шоссе, будет разбираться, его заменит больший по габаритам», – поделился планами представитель подрядчика Виктор Перевалов.
«В 2026 году закончим первый этап, всё обустройство. В рамках второго этапа приступаем к работам по реконструкции развязки с ЦКАД. Также в работе – Кощейково. В 2028 году полностью реализуем проект», – отметил начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2028 году, когда полностью завершат реконструкцию М-8 «Холмогоры», изменения почувствуют более 500 тыс. местных жителей и 1,5 млн автомобилистов.

Кроме того, Центравтомагистраль планирует расширить с четырёх до восьми полос 16-километровый участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада. Проектирование завершат в будущем году.

Воробьёв напомнил, что недавно в Подмосковье открыли трассу М-5 «Урал». Он поблагодарил строителей и правительство, сопровождавшее эту работу, а также президента, при поддержке которого было принято это решение.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#трасса
#модернизация
#пушкино
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Избившая младенца россиянка села в тюрьму на 1,5 года
Избившая 11-месячную внучку сожителя россиянка села в тюрьму на 1,5 года
24 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/ Eva HM

В Курске Ленинский районный суд вынес приговор 44-летней Любови Азаровой. Её признали виновной по части 2 статьи 112 УК РФ или «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку».
Женщина сядет в тюрьму на 1,5 года за избиение 11-месячной внучки сожителя до гематом. Любовь Азарова признала вину в ходе заседания, сообщает Lenta.ru.

Азарову отправят отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск о взыскании с Любови морального вреда в пользу ребенка. Обвиняемой придётся выплатить сумму в размере 300 тысяч рублей.

20 апреля мать 11-месячной девочки оставила ребенка с Азаровой, а сама ушла по делам. В состоянии алкогольного опьянения Любовь избила младенца на лестничной площадке дома. Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки и головного мозга, гематомы.

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Пять лишних внутренних органов обнаружили у женщины с сильными болями в животе
The Sun: две матки и три почки обнаружили у 31-летней женщины
24 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/demaerre

У 31-летней женщины по имени Мел Плаканика, страдающей от сильных болей в животе и кровотечений, обнаружили пять лишних органов. Об этом пишет издание The Sun.
Отмечается, что женщина страдала от нестерпимой боли в животе, которая сопровождалась регулярными кровотечениями. После очередного приступа мать приняла решение отвезти дочь к врачу. В больнице после сканирования рядом с маткой обнаружили уплотнение, которое приняли за опухоль. Однако все оказалось куда сложнее.

В ходе обследования, выясняя причины состояния пациентки, врачи обнаружили, что у неё две матки с двумя шейками, четыре яичника и три почки. В общей сложности Плаканике насчитали пять лишних внутренних органов.

При этом, не они вызывали боли и кровотечения, а эндометриоз. Однако было принято решение провести операцию, в ходе которой женщине удалили одну матку и два яичника, а также объединили две шейки матки в одну.

Сама девушка предположила, что у неё была сестра-близнец, с которой она объединилась в ходе внутриутробного развития.

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