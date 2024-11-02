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Топ-12 лучших трасс и дорог Подмосковья: скоростные, красивые, по качеству

Фото: istockphoto / IakovKalinin

Фото: istockphoto / IakovKalinin

Московская область славится своими живописными местами и развитой инфраструктурой. Один из важнейших аспектов комфортного передвижения — качество дорог. «Радио 1» расскажет, какие трассы стоит выбрать для комфортного передвижения и какие маршруты предлагают лучшие условия для водителей.

Самые востребованные трассы Московской области

Топ-3 самых популярных трасс Московской области:


  • МКАД

Московская кольцевая автомобильная дорога.



  • Ленинградское шоссе

Одна из важнейших транспортных артерий Подмосковья, связывающая Москву с Санкт-Петербургом. В Московской области дорога проходит через такие города, как Химки, Солнечногорск и Клин.

  • Новорижское шоссе


Автомагистраль, по которой можно доехать из Москвы в столицу Латвии Ригу. Она проходит через Красногорск, Опалиху, Нахабино, Дедовск, Снегири, Истру, Румянцево, Ново-Петровское, Волоколамск и посёлок городского типа Шаховская.

Топ-3 бесплатных трасс Подмосковья


  • Симферопольское шоссе М2


Эта дорога начинается на юге МКАД и проходит через города Щербинку, Подольск, Климовск, Чехов и Серпухов. Федеральная трасса доступна для всех, поэтому проезд по ней бесплатный.

  • МСД

Московский скоростной диаметр (МСД) представляет собой скоростную автомагистраль, которая объединяет важнейшие дороги Москвы и Московской области. Дорога проходит через Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Щёлково, Балашиха, Реутов, Люберцы, Дзержинский, Видное и Домодедово.

Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и Подмосковья бесплатный.

  • Трасса М8 «Холмогоры»

Федеральная трасса М8 «Холмогоры» служит связующим звеном между Москвой и такими городами, как Ярославль, Вологда и Архангельск.

Маршрут этой трассы проходит через такие населённые пункты Московской области, как Мытищи, Королёв, Щёлково, Пушкино, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль.

Топ-3 дороги Подмосковья по качеству



  • Калужское шоссе А108


Федеральная автомобильная дорога в Московской, Калужской и Владимирской областях. Она проходит через города Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин, Дмитров и другие населённые пункты.

Покрытие выполнено из асфальтобетона, который обеспечивает комфортное и безопасное передвижение.

  • Шоссе А107 «Московское малое кольцо»


Федеральная автомагистраль А107 представляет собой кольцевую дорогу в Московской области, которая соединяет города Ногинск, Электросталь и Бронницы, а также проходит через Домодедовский, Селятинский, Звенигородский, Черноголовский и Софринский районы. Трасса находится в хорошем состоянии с современным покрытием и позволяет развивать скорость до 120 километров в час.

  • М1 «Беларусь»


Трасса М1 славится качеством покрытия и удобством передвижения. Она идеально подходит для длительных поездок.

Дорога проходит по территории Одинцовского района, в обход

Фото: istockphoto / igoriss

Лучшие скоростные трассы Подмосковья


Новорижское шоссе занимает первое место в списке самых быстрых шоссе с временем в пути 1 час 20 минут. Скоростной лимит составляет 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

За ним следуют Рублёво-Успенское шоссе, скоростной лимит которого достигает 90 км/ч, в населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

Затем Минское шоссе, где время в пути составляет 1 час 30 минут. У Минского шоссе лимит скорости так же достигает 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

Самые красивые трассы из Московской области в Москву


  • Пятницкое шоссе


Пятницкое шоссе считается одним из самых красивых в Московской области. Оно отличается благоприятной экологической обстановкой и чистым воздухом благодаря соседству с еловыми и сосновыми лесами.

Пятницкое шоссе начинается в районе Митино и пролегает через Красногорский, Солнечногорский, Клинский и Истринский районы, после чего выходит на автомагистраль А108. Самые впечатляющие виды открываются возле Истринского водохранилища.

  • Рогачёвское шоссе


Одно из самых живописных шоссе не только в Северном Подмосковье, но и во всей Центральной России — Рогачёвское шоссе, пролегающее по холмам Клинско-Дмитровской гряды. Если поехать по нему на восток, попадёшь в Дмитров, на запад — в Клин, а на север — в Медведеву пустынь и Николо-Пешношский монастырь.

Весь маршрут пролегает мимо старинных церквей, усадеб и других архитектурных памятников.

  • Егорьевское шоссе


Егорьевское шоссе обозначается как трасса Р105. Она берёт начало от Рязанского проспекта, проходит через Люберцы, пересекает Малое московское кольцо, затем МКАД и ведёт к своему завершению в городе Касимове.

Большая часть дороги пролегает через сосновый бор.На протяжении трассы расположено несколько величественных храмов. Особого внимания заслуживает Троицкий храм в Гусь-Железном, выполненный в неоготическом стиле, а также Троицкий храм в Туме, роспись которого создана по эскизам Васнецова.

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В Якутии ввели режим ЧС из-за нашествия диких оленей
В Оленекском районе Якутии введён режим ЧС из-за нашествия диких оленей
02 ноября 2024, 10:16

Фото: iStock/Caroline Oldin

В Оленекском районе Якутии введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нашествия диких северных оленей. Об этом сообщает портал kp.ru.
Отмечается, что причиной введения таких мер стало то, что у оленей начался период спаривания, так называемого гона, когда дикие животные выходят к поселениям и уводят домашних самок оленей в тундру. Так уже пропали два стада, сейчас угроза нависла над ещё двумя домашними стадами.

Для защиты стад в районе приступили к работе бригады специалистов, на помощь к которым вызвано подкрепление из охотников и оленеводов, которым в связи с ввёденным положением пришлось прервать отпуск.

Глава Оленекского района Елена Иванова пообещала принять все возможные меры для защиты домашних оленей от диких сородичей.

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В Кашире провели капитальный ремонт скважин и увеличили мощность подачи воды
02 ноября 2024, 09:47

Фото: iStock/Caroline Oldin

Летом 2024 года в деревне Аладьино по распоряжению главы района Михаила Шувалова работники «Водоканала» провели капитальный ремонт существующей скважины. Благодаря этому удалось обеспечить подачу до 220 кубических метров воды в сутки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Специалисты также отремонтировали вторую дополнительную скважину, в результате чего мощность водозаборного узла увеличилась до 350 кубических метров в сутки.

«Ремонт второй скважины мы закончили буквально недавно. Взяли пробы воды для анализов. Результаты соответствуют всем нормативам. За последние десять лет деревня Аладьино выросла буквально в два раза. Имевшихся объёмов не хватало, поэтому мы в этом году мы провели капитальный ремонт водозаборного узла и значительно увеличили мощности», — сообщил директор МУП «Водоканал» Анатолий Гаврилов.
Необходимо отметить, что руководство МУП «Водоканал» планирует провести капитальный ремонт водонапорной башни, покрасить её и благоустроить территорию водозаборного узла. Эти мероприятия обеспечат надёжность системы водоснабжения в деревне Аладьино.

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В ноябрьские праздники ЦППК запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала
02 ноября 2024, 09:20

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период ноябрьских праздников Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит дополнительные экспрессы до Ржевского мемориала, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
С 2 по 5 ноября поезда будут отправляться от Курского вокзала до станции Муравьёво в Тверской области. Во время поездки составы будут останавливаться на промежуточных станциях Истра, Волоколамск и Шаховская.

Актуальное расписание можно найти на сайте или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google
02 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Аккаунты государственных или банковских ресурсов следует отвязать от сервисов Google и перевести на российские аналоги, чтобы обезопасить и сохранить свои данные. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости. По его словам, подобная привычка в нынешнее время — серьезный риск.
«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — пояснил он.
Ранее Госуслуги начали призывать своих пользователей сменить привязанный к порталу почтовый ящик с окончанием «@gmail.com» на любой другой российский аналог.

Немкин полагает, что следующие ограничения со стороны Google могут оказаться куда более жесткими. По его мнению, привязывать гугл-почту к важным сервисам — нелогично, учитывая, что американская компания работает под диктовку правительства США.
«Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь ИТ-гиганту, который давно не заботится о пользователях», — подчеркнул депутат.
По словам Немкина, за последние годы интерес россиян к сервисам Google заметно упал, так как аналоги от «Яндекса» более надежны.
«Граждане понимают, что сервисы, например, «Яндекса», по надежности значительно превосходят продукты Google, и постепенно меняют свои пользовательские привычки», — заявил он.
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На Госуслугах запустили регистрацию владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков
02 ноября 2024, 01:53

Фото: iStock/scyther5

На Госуслугах запустили форму для регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщило Минцифры России в своем телеграм-канале. Отмечается, что идентификация — добровольная, а после нее РКН будет включать каналы в специальный перечень.
«На портале госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что регистрацию могут пройти как физические, так и юридические лица и ИП, граждане России и иностранцы.

Минцифры отметило, что объем данных о себе, которые следует указать в заявке, — минимальный. Роскомнадзор примет решение о включении канала в специальный перечень в течение 10 дней, после чего владелец получит сообщение в своем личном кабинете Госуслуг.
«После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне», — подчеркнули в ведомстве.
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В Китае будут платить за брак с невестами младше 35 лет
В Китае ввели выплату в 1500 юаней за первый брак с невестой младше 35 лет
02 ноября 2024, 01:22

Фото: iStock/fufupix

В Китае правительство города Люйлян в провинции Шаньси ввело выплату для молодоженов в 1500 юаней (около 20 тысяч рублей), при условии, что этот брак будет первым, а невеста моложе 35 лет. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай». Отмечается, что подобную инициативу реализовали из-за падения числа бракосочетаний.
По информации издания, из-за уменьшения количества браков снизилась и рождаемость — в 2005 году в этом городе рождалось в среднем 13 малышей на 1000 человек, а в 2023 году — лишь чуть больше шести.
«С 1 января 2025 года пары, которые зарегистрируют брак в городе Люйлян при том, что и жених, и невеста впервые вступают в брак и невесте будет не более 35 лет, получат вознаграждение в размере 1,5 тысячи юаней», — отмечает издание.
Еще одним требованием для получения выплаты называют прописку в Люйляне, которая должна быть хотя бы у одного их молодоженов.

Городское правительство также объяснило для чего указано возрастное ограничение для невесты — власти хотят, чтобы семья успела завести детей. В таком случае родители получат 2000 за юаней за первого ребенка, 5000 — за второго и 8000 — за третьего.

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На социальную поддержку инвалидов в Подмосковье было направлено 2,5 млрд рублей
01 ноября 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области общая сумма выплат на социальную поддержку людей с инвалидностью в этом году составила около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Подмосковье инвалиды могут оформить более 15 мер социальной поддержки. Это различные выплаты и компенсации, средства реабилитации, санаторно-курортное лечение и многое другое.
«Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным. Постоянно вводим полезные цифровые сервисы или переводим востребованные госуслуги в проактивный формат», рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в Подмосковье насчитывается более 370 тыс. жителей с инвалидностью. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг.

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Дмитровский полицейский представил Подмосковье в конкурсе «Народный участковый»
01 ноября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Стартовал финальный этап 14-го Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Подмосковье представляет участковый уполномоченный полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу капитан полиции Михаил Суворов. Голосование продлится до 10 ноября. Чтобы отдать свой голос, необходимо кликнуть на сердечко рядом с фотографией», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что этап организован МВД России.

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Жители элитного ЖК обвинили управляющую компанию в травле питомцев
01 ноября 2024, 22:15

Фото: iStock/ Bogdan Kurylo

Жители элитного жилищного комплекса в центре Москвы думают, что местная управляющая компания пытается отравить их домашних любимцев, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Собственники ЖК «Сады Пекина» обнаружили в клумбах и кустах крысиную отраву. По их мнению, яд предназначался не только для крыс, но и для собак.

Питомец одного из жильцов уже пострадал. Собака породы мальтипу учуяла зооцид во время утреннего выгула. На месте его начало рвать, а из пасти текла пена.

«Мы повезли собаку к ветеринару, стало понятно, что это отравление химикатами», — рассказал хозяин животного.

Соседи уже давно прекратили выводить собак на прогулку на территории ЖК, сообщает владелец пострадавшего пса. Жильцам сложно постоянно нести домашних любимцев на руках, чтобы выгулять их подальше от опасного места.

Начальник управляющей компании ещё с 2019 года возмущается выгулом собак на вблизи домов.

«Говорил, что собаки писают на угол дома и от этого он гниет и дает трещины», — сообщил один из жильцов.

Потом организация начала угрожать открыто. УК писала в общедомовых чатах, что яд рассыпают для избавления от собачников. Жильцы обращались Мосжилинспекцию, но конфликт не удалось уладить.

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