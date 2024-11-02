Топ-12 лучших трасс и дорог Подмосковья: скоростные, красивые, по качеству

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Московская область славится своими живописными местами и развитой инфраструктурой. Один из важнейших аспектов комфортного передвижения — качество дорог. «Радио 1» расскажет, какие трассы стоит выбрать для комфортного передвижения и какие маршруты предлагают лучшие условия для водителей.
Самые востребованные трассы Московской области
Топ-3 самых популярных трасс Московской области:
МКАД
Ленинградское шоссе
Новорижское шоссе
Автомагистраль, по которой можно доехать из Москвы в столицу Латвии Ригу. Она проходит через Красногорск, Опалиху, Нахабино, Дедовск, Снегири, Истру, Румянцево, Ново-Петровское, Волоколамск и посёлок городского типа Шаховская.
Топ-3 бесплатных трасс Подмосковья
Симферопольское шоссе М2
Эта дорога начинается на юге МКАД и проходит через города Щербинку, Подольск, Климовск, Чехов и Серпухов. Федеральная трасса доступна для всех, поэтому проезд по ней бесплатный.
МСД
Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и Подмосковья бесплатный.
Трасса М8 «Холмогоры»
Маршрут этой трассы проходит через такие населённые пункты Московской области, как Мытищи, Королёв, Щёлково, Пушкино, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль.
Топ-3 дороги Подмосковья по качеству
Калужское шоссе А108
Федеральная автомобильная дорога в Московской, Калужской и Владимирской областях. Она проходит через города Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин, Дмитров и другие населённые пункты.
Покрытие выполнено из асфальтобетона, который обеспечивает комфортное и безопасное передвижение.
Шоссе А107 «Московское малое кольцо»
Федеральная автомагистраль А107 представляет собой кольцевую дорогу в Московской области, которая соединяет города Ногинск, Электросталь и Бронницы, а также проходит через Домодедовский, Селятинский, Звенигородский, Черноголовский и Софринский районы. Трасса находится в хорошем состоянии с современным покрытием и позволяет развивать скорость до 120 километров в час.
М1 «Беларусь»
Трасса М1 славится качеством покрытия и удобством передвижения. Она идеально подходит для длительных поездок.
Дорога проходит по территории Одинцовского района, в обход
Фото: istockphoto / igoriss
Лучшие скоростные трассы Подмосковья
Новорижское шоссе занимает первое место в списке самых быстрых шоссе с временем в пути 1 час 20 минут. Скоростной лимит составляет 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.
За ним следуют Рублёво-Успенское шоссе, скоростной лимит которого достигает 90 км/ч, в населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.
Затем Минское шоссе, где время в пути составляет 1 час 30 минут. У Минского шоссе лимит скорости так же достигает 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.
Самые красивые трассы из Московской области в Москву
Пятницкое шоссе
Пятницкое шоссе считается одним из самых красивых в Московской области. Оно отличается благоприятной экологической обстановкой и чистым воздухом благодаря соседству с еловыми и сосновыми лесами.
Пятницкое шоссе начинается в районе Митино и пролегает через Красногорский, Солнечногорский, Клинский и Истринский районы, после чего выходит на автомагистраль А108. Самые впечатляющие виды открываются возле Истринского водохранилища.
Рогачёвское шоссе
Одно из самых живописных шоссе не только в Северном Подмосковье, но и во всей Центральной России — Рогачёвское шоссе, пролегающее по холмам Клинско-Дмитровской гряды. Если поехать по нему на восток, попадёшь в Дмитров, на запад — в Клин, а на север — в Медведеву пустынь и Николо-Пешношский монастырь.
Весь маршрут пролегает мимо старинных церквей, усадеб и других архитектурных памятников.
Егорьевское шоссе
Егорьевское шоссе обозначается как трасса Р105. Она берёт начало от Рязанского проспекта, проходит через Люберцы, пересекает Малое московское кольцо, затем МКАД и ведёт к своему завершению в городе Касимове.
Большая часть дороги пролегает через сосновый бор.На протяжении трассы расположено несколько величественных храмов. Особого внимания заслуживает Троицкий храм в Гусь-Железном, выполненный в неоготическом стиле, а также Троицкий храм в Туме, роспись которого создана по эскизам Васнецова.
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Дайана Хусинова