В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье во время ремонтного сезона по выбору жителей региона отремонтировали свыше 200 муниципальных дорог. За это проголосовали пользователи портала «Добродел», сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Дорожники заменили покрытие на 215 участках муниципальных дорог общей протяжённостью более 160 км. Работы провели в 56 городских округах для удобного подъезда к домам, местам притяжения и объектам транспортной инфраструктуры. Эти дороги выбрали для ремонта сами жители. Сейчас ремонт на муниципальной сети находится на завершающей стадии», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Как отметили в ведомстве, работы по просьбам жителей провели в рамках обычного и капитального ремонта.
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Лора Луганская