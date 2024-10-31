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В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Подмосковье во время ремонтного сезона по выбору жителей региона отремонтировали свыше 200 муниципальных дорог. За это проголосовали пользователи портала «Добродел», сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.


«Дорожники заменили покрытие на 215 участках муниципальных дорог общей протяжённостью более 160 км. Работы провели в 56 городских округах для удобного подъезда к домам, местам притяжения и объектам транспортной инфраструктуры. Эти дороги выбрали для ремонта сами жители. Сейчас ремонт на муниципальной сети находится на завершающей стадии», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Как отметили в ведомстве, работы по просьбам жителей провели в рамках обычного и капитального ремонта.

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В Реутове наградят победителей конкурса журналистов Подмосковья «Верное слово»
31 октября 2024, 21:00

Фото: iStock / microgen

В Центре культуры и искусств Реутова 14 ноября пройдёт торжественная церемония награждения победителей VII регионального открытого творческого конкурса Союза журналистов Подмосковья «Верное слово».
Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Конкурс совместными усилиями с 2016 года проводят Союза журналистов Подмосковья и Московская митрополия Русской Православной Церкви. Его цель – формированию духовно- нравственной культуры общества, сохранение традиционных ценностей православия в обществе, а также поддержка журналистов, поднимающих эти темы в своём творчестве.

Фото: сайт Союза журналистов МО
«За годы существования проекта удалось открыть много ярких имён, повысить профессиональное мастерство его участников. И эта творческая площадка продолжает активно развиваться», – говорится в сообщении.
В этом году участниками конкурса стали почти 150 журналистов из 22 городов Подмосковья, а также 56 территорий России. Финал VII конкурса решили провести на базе Центра культуры и искусств Реутова.

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Школьники представят свои бизнес-идеи в проекте «Навстречу импакт-стартапам»
31 октября 2024, 20:13

Фото: сайт проекта

Открыта регистрация на Всероссийский проект для школьников «Навстречу импакт-стартапам. Детский трек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Проект направлен на развитие предпринимательских навыков подростков с упором на социальное предпринимательство. Участниками могут стать школьники 7-10 классов.
«Мероприятия включают обучающий онлайн-марафон для 200 участников и акселерационную онлайн-программу для отобранных 30 участников, а также разработку бизнес-идей под руководством наставников; презентацию бизнес-проектов экспертам и очное участие 10 человек в детском жюри в финале конкурса», – говорится в сообщении.
По итогам проекта 200 участников получат сертификаты о прохождении онлайн-марафона, расширят знания и навыки в области социального предпринимательства.

30 подростков разработают свои уникальные бизнес-идеи. 10 участников станут частью подросткового сообщества фонда и отправятся в Москву на финал конкурса «Навстречу импакт-стартапам». Анкету для подачи заявки можно найти по ссылке.

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Ozon изменит правила оплаты товаров при получении
Ozon с 1 ноября уберет возможность оплаты почти всех товаров при получении
31 октября 2024, 19:55

Фото: iStock/Anastasiia Burlakova

Опция оплаты товаров при получении на маркетплейсе Ozon c 1 ноября этого года будет доступна только для некоторых категорий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Уточняется, что при получении можно будет оплатить одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также вещи, которые важно примерить или оценить визуально. Это также касается спортивной одежды и инвентаря.

Согласно информации источника, маркетплейс провел внутреннее тестирование, результаты которого показали, что оплата при получении была востребована только для товаров из fashion-категорий. Отмечается, что опция оплаты при получении будет доступна для покупателей при заказе товаров, которые необходимо примерить или оценить визуально.

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Россияне могут принять участие в акции «Умный город»
31 октября 2024, 19:43

Фото: Росмолодежь

В рамках проекта «Всё для Победы!» Народный фронт совместно с Минстроем России реализует акцию «Умный город».
Цель акции заключается в поддержке российских военных, которые участвуют в спецоперации, а также в восстановлении объектов инфраструктуры в новых субъектах РФ. Все желающие могут принять участие в сборе средств на закупку бронежилетов, защитных шлемов, аптечек, генераторов, квадрокоптеров, средств связи и иного оборудования. Акция также позволит передать новым российским субъектам программное обеспечение и оборудование для реализации проектов «Умный город».

В рамках акции осуществляется передача писем со словами поддержки бойцам ВС России. «Умный город» продлится до 10 декабря текущего года. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

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Российским водителям предрекли нервную зиму
Синоптик Шувалов предупредил водителей о нервной зиме
31 октября 2024, 19:12

Фото: iStock/Milan Krasula

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что предстоящая зима в России может стать тяжёлой для автомобилистов.
«Для столичного региона эта зима будет теплой, но при этом ожидаются заметные колебания температуры и сильные осадки. Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Шувалов добавил, что этой зимой кроме частых перепадов температур ожидаются частые гололедицы и снегопады.

А автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал при ураганах стараться не садиться за руль, поскольку оказаться на дороги во время этого природного явления может быть очень опасно.

«Лучше заранее спланировать маршрут, посмотреть прогноз погоды и, изучив ситуацию на дороге, понять, что ураган просто так не приходит. Иногда лишний раз можно головой покрутить, посмотреть на небо, с одной стороны оно белое, с другой серое, а впереди черное, и, наверное, туда лучше не ехать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что количество ураганов как в мире, так и в России, в частности увеличилось из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузках.

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#дороги
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#прогноз
#автомобили
#водители
#безопасность
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Стало известно отношение работников СМИ к нейросетям
Опрос: Почти 80% работников СМИ положительно отозвались о нейросетях
31 октября 2024, 18:58

Фото: iStock/Dragos Condrea

Опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.
При этом отмечается, что 65% респондентов уже применяют нейросети в работе. Из них 71% делает это для генерации текста с помощью, 51% — для генерации изображений.

«Такой интерес к нейросетям полностью оправдан, учитывая их постоянно расширяющиеся возможности и функционал. Технологии ИИ становятся неотъемлемой частью всех сфер деятельности, даже самые консервативные профессии, такие как журналисты, начинают интегрировать ИИ для решения сложных задач и оптимизации процессов», — прокомментировала результаты исследования в беседе с «Известиями» руководитель проекта «Виртуальный пиарщик» Pressfeed Кристина Силиниекс.

Распространение использования нейросетей ожидает и кинематограф. Таким прогнозом поделился медиапродюсер Павел Перегудов.

«Если говорить про кино, то надо готовить себя к тому, что будет все больше и больше генеративного контента. От коротких роликов и зарисовок в соцсетях до показов нейрофильмов. Количество профессионалов будет увеличиваться. Дойдёт до того, что на экранах мы будем видеть несуществующих актеров, которые будут обучены на актерской игре и технике настоящих живых людей. Всё это будет монетизироваться. В итоге всё будет доступно для каждого», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Перегудов.

Ранее футуролог Александр Кононов заявлял, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.

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#кино
#журналисты
#технологии
#профессии
#искусственный интеллект
#люди
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На Геопортале Подмосковья обновили сервис «Градпроработка»
31 октября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Подмосковье провели комплексную модернизацию онлайн-сервиса «Градпроработка». Это сделано для повышения качества услуг, предоставляемых участникам проектирования, градостроительства и землеустройства, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Ведомство запустило сервис совместно с Мособлгеотрестом в 2019 году. Ресурс доступен для жителей, представителей бизнеса и заинтересованных лиц на Геопортале Подмосковья. Пользователи обратились к нему уже более 9,5 млн. раз. Главная функция сервиса – оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным.
«Благодаря модернизации сервис «Градпроработка» стал многофункциональной онлайн-платформой. Это надёжный инструмент при сборе исходных данных о территории и оценке её потенциала для перспективного строительства или реконструкции объектов. Он позволяет существенно оптимизировать трудозатраты и время пользователей», – пояснил министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Среди новшеств сервера в Мособлархитектуре назвали функцию генерации справки о земельном участке. Она позволяет получить все данные о территории в едином файле.

Другое нововведение состоит в том, что в случае ограничений по использованию земельного участка сервис автоматически сформирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства.

Помимо этого, расширен функционал загрузки файлов с координатами границ. Модернизация сервиса позволила загружать файлы с координатами границ участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.

Сервис также получил обновление интерфейса, став более современным и удобным для пользователей.

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#московская область
#участок
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Топ-10 советов от психолога, как сохранить брак на долгие годы
Психолог Кардиакос дала 10 советов, как сохранить брак на долгие годы
31 октября 2024, 18:33

Фото: iStock/fufupix

В последнее время участились случаи разводов, особенно если заглянуть в шоу-бизнес: Алсу и Ян Абрамов, Нюша и Игорь Сивов, Анна Седокова и Янис Тимма, Сергей Шнуров и Ольга Абрамов, Shaman (Ярослав Дронов) и Елена Мартынова. Невозможно поверить, что даже такие яркие и страстные пары приходят к кризису и распадаются.
Возникает вопрос: можно ли пронести брак через года, сохраняя прежнюю любовь и благополучие?

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что можно, и дала несколько советов, как сохранить брак и наслаждаться супружеством много лет.
  1. Помнить ваше начало (любовь, ценности, эмоции): иногда пары забывают, почему они друг друга выбрали. Хохотание, легкость и веселость начинает надоедать и раздражать. А, может, вы это и выбирали изначально? Странно, что мы начинаем требовать другое. В наших воспоминаниях много приятных моментов, которые позволяют наполнить себя теплыми мыслями и эмоциями, когда их трудно достать в повседневной рутине.
  2. Помнить, что любит ваш партнер, и давать ему именно это, а не то, что вам кажется, что ему надо: есть концепция про бесплатные радости — то, чем мы можем порадовать партнера, не потратив денег. Это, например, чай в постель вечером, кофе с утра, конкретное объятие, совместный просмотр сериала, погладить волосы, послушать про рыбалку. Многие пары попадают в тупик, когда начинают делать то, что важным для партнера, но это субъективно. Если не знаете или не помните, спросите напрямую.
  3. Не бояться конфликтов, а учится говорить через я-послания и просьбы: мы не всегда умеем о личном спокойно говорить, поэтому иногда необходимо выпалить в сердцах. Конфликт — возможность говорить чуть громче, но здесь главное — находить суть. Основные конфликт не по темам, а по тому, как они обсуждаются. Без сути получится обычная склочность. Не превращайте вашу жизнь в склок. Если есть тема, требующая внимания, найдите путь и решение. Спросите друг друга: что тебе мешает, что тебе поможет?
  4. Уметь предлагать решения: вместо критики и требований предложите решение.
  5. Не быть друг для друга постоянно мамой или папой, требуя как от ребенка: особенно это относится к женщинам, которые думают, что знают, как мужчинам нужно поступать.
  6. Быть командой, а не противниками: вы заодно — за вашу семью. Вы не два чужих человека, которые пытаются друг друга победить. Важно идти к формуле общего счастья.
  7. Держать баланс «брать-давать»: если вы даете очень много, убедитесь, что это то, что надо партнеру. Если истощены, остановитесь и скажите, что хотите ответа.
  8. Держать баланс «хочу-могу»: ваше хочу тоже есть, важно сохранять индивидуальность в паре, а не быть обслуживающим персоналом.
  9. Не быть жертвой, а знать себя, свои возможности и границы: у вас есть голос и есть право говорить. Может, вы просто боитесь, что с вами не согласятся или осудят. Но ваше мнение могут не разделять, мир из-за этого не рухнет.
  10. Помнить, что отношения — это часть жизни, а не единственная тема: есть отдых и работа, родители, собственное хобби, здоровье и интересы.

Также психолог посоветовала не сплетничать о своем браке, а говорить о партнере то, что могли бы сказать ему лично.

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Агроэксперт Березнюк спрогнозировал коррекцию цен на масло в ближайшее время
31 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/Olga Novikova

Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что цена на сливочное масло в России будет скорректирована уже в ближайшее время.
«На это повлияет и закупаемое масло в дружественных странах и насыщение нашего внутреннего рынка. Объективно, снижение оптовых цен уже происходит — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков и производителей в среднем снижались на 2,4% по сравнению с неделей ранее», — объяснил в беседе с RT Березнюк.

Он добавил, что рост стоимости на продукт был вызван объективными факторами, среди которых увеличение себестоимости производства, повышение ключевой ставки, индексация зарплат работников производства.

А директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил снижение средней ставки по вкладам стандартной коррекцией данных.

«Возможно, какое-то количество банков до этого повысили резко ставку и сейчас немного скорректировали вниз. Тенденция будет к тому, что в ближайшее время ставка по депозитам повысится», — добавил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Ранее сообщалось, что Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, которое появится в магазинах уже в ближайшее время.

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