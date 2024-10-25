Движение по новому участку ЦКАД в обход Малых Вязём запустят в конце года

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На путепроводе через Ямскую улицу на ЦКАД в Московской области завершили монтаж металлоконструкций пролётного строения.
Строительство обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге продолжается, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что на объекте предусмотрено возведение пяти мостов, включая путепровод через Ямскую улицу. Протяжённость сооружения - 112 м. Сейчас специалисты опускают пролётное строение на постоянные опоры. Готовность путепровода составляет 50%.
По словам вице-премьера, на участке строительства обхода уже уложено 70% асфальтобетона. В целом проект предусматривает укладку более 87 тыс. кв. м асфальтобетона. Для безопасности движения в тёмное время суток завершаются работы по устройству электроснабжения и монтажу электроосвещения.
Помимо работы на путепроводе через Ямскую улицу идёт строительство других искусственных сооружений.
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«Проект строительства обхода деревни на ЦКАД реализуется по поручению пезидента. Он позволит разгрузить улицы и дороги населённого пункта и вывести поток транзитного транспорта за его пределы. Это улучшит транспортное сообщение между подмосковными городами, повысит комфорт в поездках и сократит время в пути. Также это внесёт значимый вклад в развитие транспортно-логистических услуг, которые обеспечат рост экономики региона», – сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что на объекте предусмотрено возведение пяти мостов, включая путепровод через Ямскую улицу. Протяжённость сооружения - 112 м. Сейчас специалисты опускают пролётное строение на постоянные опоры. Готовность путепровода составляет 50%.
По словам вице-премьера, на участке строительства обхода уже уложено 70% асфальтобетона. В целом проект предусматривает укладку более 87 тыс. кв. м асфальтобетона. Для безопасности движения в тёмное время суток завершаются работы по устройству электроснабжения и монтажу электроосвещения.
Помимо работы на путепроводе через Ямскую улицу идёт строительство других искусственных сооружений.
«На мосту через Смоленскую железную дорогу, реку Большую Вязёмку и на путепроводе тоннельного типа в ближайшие дни планируется укладка литого асфальтобетона и финишного слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На путепроводе через Можайское шоссе ведётся армирование и бетонирование плиты пролётного строения. Заканчивается устройство дорожной одежды между путепроводами через Можайское шоссе и Ямскую улицу», – рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.Запустить движение по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы планируют в конце этого года.
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Лора Луганская