Движение по новому участку ЦКАД в обход Малых Вязём запустят в конце года

Московская область — многогранный регион, который привлекает множество людей своим разнообразием и живописными пейзажами. Однако, как и в любом другом регионе, здесь есть районы, которые по разным причинам могут не подойти для комфортной жизни. «Радио 1» расскажет про некоторые из худших районов Подмосковья для жизни.