Трагическая утрата: режиссёр Александр Митта перенес инсульт и лишился трудоспособности

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Народный артист России Александр Митта на протяжении длительного времени борется с несколькими тяжелыми заболеваниями. Из-за инфаркта мозга режиссёр полностью утратил трудоспособность и оказался прикованным к постели. О том, какие прогнозы дают медики и какие хронические заболевания усугубляют состояние здоровья деятеля культуры, расскажет редакция «Радио 1».
Режиссёра Митту госпитализировали с пневмонией
В ноябре текущего года артиста госпитализировали в московскую больницу после жалоб на боли в сердце. После того как режиссёр перенес инсульт ему также диагностировали пневмонию и воспаление почек. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у Митты начались после смерти его супруги, с которой он прожил в браке 65 лет. Лилия Майорова скончалась в ноябре 2022 года.
Александр Митта утратил трудоспособность после инсульта
У Александра Митты диагностирован инфаркт мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, артист полностью утратил трудоспособность и не может разговаривать. Заболевание вызвала закупорка сосудов. В результате повреждения внутренней оболочки сосудов мозга, у Митты развился церебральный атеросклероз, который по словам врачей, может привести к смерти или инсульту.
Кроме того, у режиссера обнаружили онкологическое заболевание правой почки. В настоящее время Митта выписан из стационара, однако нуждается в постоянном уходе.
Врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты
Александр Митта: биография и карьера
В 1960 году он стал выпускником ВГИКа. В качестве режиссера Митта успешно дебютировал в 1961 году, тогда вышла картина «Друг мой, Колька!». Советский и российский режиссер Александр Митта работал также над такими известными картинами как «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказка странствий» и т.д.
Последняя работа кинодеятеля вышла в свет в 2013 году. До болезни артист занимался воспитанием внуков, общением со студентами.
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Анастасия Крестьянова