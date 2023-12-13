Индийские эксперты назвали самые важные элементы в борьбе против старения мозга

Какао содержит множество полезных веществ, таких как антиоксиданты, витамины, минералы и флавоноиды, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. Однако употреблять этот напиток нужно с осторожностью, потому что он может привести и к проблемам в организме, рассказала «Радио 1» врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова.