Индийские эксперты назвали самые важные элементы в борьбе против старения мозга

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С возрастом когнитивные функции заметно снижаются, но исследования показывают, что этот процесс можно если не остановить, то существенно замедлить. Поддержать эффективную работу мозга помогут определённые продукты с высоким содержанием ценных и полезных компонентов.
Как сообщает издание Times of India, ключевым элементом для клеточных мембран организма являются омега-3-жирные кислоты. Основными их источниками являются жирная рыба, грецкие орехи, семена льна и чиа. Фосфатидилсерин — также важный элемент для сохранения структуры клеточных мембран. Он содержится в белой фасоли, соевом лецитине, рыбе и мясе.
Антиоксиданты, среди которых прежде всего витамины С и Е, защищают мозг от разрушительных окислительных процессов. Витамина С много в цитрусовых, ягодах, орехах и листовых овощах. А витамином Е богаты миндаль, шпинат и семена подсолнечника. Витамин D, обеспечивающий нейропротекцию, в достаточном количестве содержится в жирной рыбе.
Витамины группы В участвуют в самых разных биологических процессах в организме. Содержание витамина В6 высоко в бананах, картофеле и птице. В9 присутствует в листовой зелени, фасоли и чечевице, а В12 — в продуктах животного происхождения.
Магний, регулирующий работу нейротрансмиттеров и благотворно влияющий на когнитивные функции, содержится в орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и листовых овощах. Цинк, играющий важную роль в чёткой передаче нервных сигналов, присутствует в орехах, бобовых культурах, мясных и молочных продуктах. Наконец куркумин, содержащийся в куркуме, оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное воздействие на организм. Её рекомендовали, например, принимать для профилактики и облегчения течения заболевания при COVID-19.
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Антиоксиданты, среди которых прежде всего витамины С и Е, защищают мозг от разрушительных окислительных процессов. Витамина С много в цитрусовых, ягодах, орехах и листовых овощах. А витамином Е богаты миндаль, шпинат и семена подсолнечника. Витамин D, обеспечивающий нейропротекцию, в достаточном количестве содержится в жирной рыбе.
Магний, регулирующий работу нейротрансмиттеров и благотворно влияющий на когнитивные функции, содержится в орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и листовых овощах. Цинк, играющий важную роль в чёткой передаче нервных сигналов, присутствует в орехах, бобовых культурах, мясных и молочных продуктах. Наконец куркумин, содержащийся в куркуме, оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное воздействие на организм. Её рекомендовали, например, принимать для профилактики и облегчения течения заболевания при COVID-19.
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Александр Бойцов