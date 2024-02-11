Трамп предрек теракты в США из-за мигрантов

Фото: trumpwhitehouse.archives.gov
Бывший президент США Дональд Трамп выразил опасения из-за возможных террористических актов в стране в ближайшем будущем, связывая это с нелегальной миграцией.
Он высказал свои опасения перед своими сторонниками в Южной Каролине, передает ТАСС.
Трамп отметил, что на территорию США проникают люди, которые могут стать источником серьезных проблем. Это высказывание произнесено в контексте его критики миграционной политики нынешней администрации.
Ранее в феврале бизнесмен Илон Маск также высказал критику в адрес миграционной политики, заявив, что вместо охраны границ администрация Белого дома и многие штаты «расстилают красную дорожку» для нелегальных мигрантов.
Читайте также:
Трамп раскрыл, что сделает в случае своего переизбрания президентом
Трамп: Не думаю, что Байден знает, что он ещё жив
В НАТО обсуждают будущее альянса без лидерства США в случае президентства Трампа
Трамп отметил, что на территорию США проникают люди, которые могут стать источником серьезных проблем. Это высказывание произнесено в контексте его критики миграционной политики нынешней администрации.
Читайте также:
Трамп раскрыл, что сделает в случае своего переизбрания президентом
Трамп: Не думаю, что Байден знает, что он ещё жив
В НАТО обсуждают будущее альянса без лидерства США в случае президентства Трампа
Артем Кузьмин