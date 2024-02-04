В НАТО обсуждают будущее альянса без лидерства США в случае президентства Трампа

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Перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила Германию и её союзников по НАТО начать обсуждение будущего Североатлантического альянса без привычного американского лидерства.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники. Обозреватели издания называют такие неофициальные дискуссии «удивительным поворотом сознания», так как ещё год назад в НАТО все говорили о появлении нового единства и формировании общих целей на фоне конфликта между Россией и Украиной.
Издание отмечает, что немецких чиновников сильно тревожит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания военной и финансовой помощи США Киеву. В этом аспекте выборы главы Белого дома и возможная победа Трампа приобретают особое значение. Он неоднократно высказывался против продолжения украинского конфликта, а также заявлял, что другие страны недостаточно вкладываются в укрепление НАТО.
Германия опасается, что США существенно сократит военную поддержку стран Североатлантического блока в случае победы Трампа на президентских выборах. Смогут ли европейские страны обеспечить должную обороноспособность альянса без привычного главенства США — большой вопрос.
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Издание отмечает, что немецких чиновников сильно тревожит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания военной и финансовой помощи США Киеву. В этом аспекте выборы главы Белого дома и возможная победа Трампа приобретают особое значение. Он неоднократно высказывался против продолжения украинского конфликта, а также заявлял, что другие страны недостаточно вкладываются в укрепление НАТО.
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Александр Бойцов