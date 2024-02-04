Трамп раскрыл, что сделает в случае своего переизбрания президентом

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Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания намерен закрыть границу США и массово депортировать нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу Fox News.
Трамп убеждён, что за него будут голосовать в Нью-Йорке, где стремительно растёт недовольство проблемой мигрантов, а также в традиционно демократических штатах Нью-Джерси, Вирджиния, Миннесота и Нью-Мексико.
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Анастасия Чинкова