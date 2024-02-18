Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты.
Политик также оценил инфраструктуру страны, утверждая, что американские аэропорты и общественные объекты находятся в плохом состоянии, что, по его мнению, свидетельствует о деградации страны.
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