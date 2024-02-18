РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден — президент с самым низким показателем IQ за всю историю страны, передает ТАСС.
По его мнению, Байден некомпетентен для своей должности, учитывая, что он "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений".
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