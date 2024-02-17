Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще

Фото: state.gov
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил враждебные к нему СМИ в использовании искусственного интеллекта для создания фотографий, на которых он выглядит полнее, чем на самом деле.
Трамп выложил в социальной сети Truth Social отредактированное изображение, а рядом предоставил три других, которые, по его мнению, более точно отражают его физические параметры.
На первом изображении четко виден объемный живот бывшего президента, в то время как на остальных снимках политик выглядит значительно стройнее.
Этот пост появился вскоре после того, как Трамп проиграл гражданское дело о мошенничестве в Нью-Йорке, где суд обязал его заплатить 350 миллионов долларов и на три года запретил занимать руководящие должности в местных компаниях.
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«Фейк-ньюз использовали искусственный интеллект для создания изображения вверху слева. Это бессовестные люди, но все это уже давно известно. На других фотографиях я бью по мячам во время игры в гольф сегодня, чтобы показать разницу», — отметил Трамп.
Этот пост появился вскоре после того, как Трамп проиграл гражданское дело о мошенничестве в Нью-Йорке, где суд обязал его заплатить 350 миллионов долларов и на три года запретил занимать руководящие должности в местных компаниях.
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Артем Кузьмин