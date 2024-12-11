Травматолог назвал главные правила безопасности при катании на зимних горках

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С наступлением зимнего сезона вновь открываются катания на снегу с горок. Несмотря на то, что это развлечение любят как дети, так и взрослые, оно не лишено опасности.
Главный внештатный детский травматолог, ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев в беседе с «Радио 1» заявил, что для безопасности детей необходимо выбирать удобную нескользящую обувь, которая провоцирует травмирование не только на горках и катках, но и на обычной поверхности из-за гололедицы.
По его словам, катания на ватрушках — приятное и веселое времяпровождение, если соблюдать все правила.
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«Говоря о катаниях с горок, нужно контролировать, чтобы это происходило только на оборудованных склонах. Часто зимние развлечения заканчиваются детскими травмами при катаниях там, где растут деревья, стоят фонарные столбы или что-то еще. Особенно это касается таких неуправляемых средств передвижения, как ватрушки. Ими невозможно владеть, а скорость набирается прилично высокая», — отметил эксперт.
По его словам, катания на ватрушках — приятное и веселое времяпровождение, если соблюдать все правила.
«Это обязательно требует внимания и контроля со стороны взрослых. Если ребенок все-таки ушибся, то нужно вызвать скорую помощь. Врач оценит степень повреждения, окажет первую помощь и напишет направление в стационар или в травмпункт. Если ребенок потерял сознание, то нужно минимизировать его движение, не перетаскивать, а ждать скорой помощи», — уточнил врач.
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Анастасия Бондарева