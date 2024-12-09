На старт мандаринового забега в Королёве вышли около 300 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв
Около 300 человек стали участниками мандаринового забега, прошедшего в минувшие выходные в Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Весёлый и вкусный предновогодний забег организовал городской молодёжный центр «Космос» в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Мероприятие началось с разминки у эко-сцены. Там собрались около 300 любителей бега из Королёва и соседних городов. Вместе с волонтёрами они станцевали под энергичную музыку. Затем участники забега вышли на старт и пробежали по общественному пространству с новогодними огнями», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, в этом году самому молодому участнику было полгода. Его привели родители, и вместе с ними он проехал весь путь в коляске. На финише участников забега угощали мандаринами и горячим безалкогольным глинтвейном.
Забег проводился в Королёве в третий раз и уже стал семейным. Всего же в муниципалитете в рамках губернаторского проекта запланировано более 300 новогодних мероприятий.
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Лора Луганская