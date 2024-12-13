«Три марала, два медведя и 154 лося»: в российском регионе подсчитали сбитых животных

С января по декабрь 2024 года в результате ДТП на татарстанских дорогах погибли 213 диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по биоресурсам. Среди сбитых зверей оказались 154 лося, 52 косули, три марала, два медведя и два пятнистых оленя.
«По сравнению с прошлым годом количество ДТП остается на том же уровне», — добавила пресс-служба в беседе с «Татар-информ».Напомним, что на дорогах Московской области в октябре автомобилисты сбили 13 крупных копытных животных. По данным пресс-службы регионального Комитета лесного хозяйства, погибли 11 лосей и две косули.
«Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося – 80 тысяч рублей, за косулю – 40 тысяч», – уточняли в ведомстве.Читайте также:
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