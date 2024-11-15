На подмосковных дорогах в октябре погибли 13 крупных копытных животных

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
13 крупных копытных животных были сбиты автомобилями на дорогах Московской области в октябре. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Встреча с крупным копытным на подмосковных дорогах – не редкость. Иногда это заканчивается авариями. Только за октябрь под колёсами автомобилей погибли 11 лосей и две косули. Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося – 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс.», – уточнили в ведомстве.Там напомнили, что места появления диких животных на дорогах обозначают дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителя о возможном выходе на дорогу диких зверей – оленей, коз, лосей и медведей.
Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображён силуэт оленя. Водитель, увидев такой знак, должен снизить скорость и быть готовым пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.
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Лора Луганская