Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Башкирии охотник случайно застрелил отца, перепутав его с лосем

В Башкирии охотник случайно застрелил отца, перепутав его с лосем

В Башкирии сын застрелил брата отставного генерала, перепутав с лосем на охоте
12 октября 2024, 12:34
Фото: СК России по Республике Башкортостан

Фото: СК России по Республике Башкортостан

Житель Башкирии на охоте перепутал с лосем и случайно застрелил своего отца — брата генерала в отставке. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности 109 УК, сообщил 12 октября СУ СК России по Башкортостану.
По версии следствия, 11 октября группа из шести мужчин охотилась на лося в лесу недалеко от деревни Большие Шады. Один из охотников, прицеливаясь в животное, не убедился в безопасности зоны и выстрелил. Пуля попала в голову его отцу, который скончался на месте.

Погибшим оказался брат 70-летнего генерала Минобороны в отставке Ивана Горохова, сообщает канал SHOT.



За убийство отца сыну грозит до двух лет колонии.

Читайте также:

В Москве в ДТП с автобусом и легковой машиной погиб человек

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в ХМАО

В США арестовали напавшую на пограничника россиянку
#убийство
#животное
#охота
#башкирия
#следственный комитет
#уголовное дело
Жителей Феодосии возвращаются в дома после пожара на нефтебазе
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жителей Феодосии возвращаются в дома
12 октября 2024, 12:00

Фото: istockphoto/abadonian

В Феодосии большинство жителей, эвакуированных из-за пожара на нефтебазе, вернулись домой. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко 12 октября в Telegram-канале.
По его словам, вечером 11 октября в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек, в основном из микрорайона Северный и улицы Геологической. Ткаченко также отметил, что в городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Экстренные службы работают над устранением последствий пожара. Кроме того, сохраняются ограничения на движение транспорта вокруг нефтяного терминала.
«Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей», — написал Ткаченко

Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 7 октября. На утро 8 октября более тысячи человек эвакуировали из районов Черноморской набережной и Ближних Камышей. Ситуация остается под контролем местных властей и служб безопасности.

Читайте также:

Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после пожара на нефтебазе

Увеличилось число эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии

Глава Крыма Аксёнов: Все пострадавшие от пожара в Феодосии получат компенсации
#движение
#пожар
#ограничения
#комиссия
#режим
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Туле полыхает хлебный завод
В Туле вспыхнул пожар на хлебном заводе
12 октября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/abadonian

В Туле горит хлебный завод «Авангард». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Дым виден из разных частей города.

На месте происшествия работают 30 пожарных и восемь единиц техники.

Информация о качестве повреждений и пострадавших уточняется.

Ранее, 9 октября, крупное возгорание произошло на центральном рынке в подмосковном Ногинске. Жители города жаловались, что даже в отдалённых от эпицентра возгорания местах ощущается едкий запах пластика. Огонь распространился по всей площади здания – на три тысячи квадратных километров.

Читайте также:

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в ХМАО

В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар

Глава Крыма рассказал о выбросе горючих материалов на нефтебазе в Феодосии
#тула
#пожар
#завод
#мчс
#пожарные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве в ДТП с автобусом и легковой машиной погиб человек
12 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На Рублёвском шоссе в Москве легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб один человек.
Как сообщила столичная Госавтоинспекция в своём официальном телеграм-канале, столкновение двух транспортных средств произошло в районе дома № 20 по Рублёвскому шоссе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, потерял контроль над машиной и на полной скорости допустил столкновение с автобусом.

От полученных в результате столкновения и удара травм водитель легковушки скончался на месте, до приезда скорой помощи. В настоящее время на месте работают полицейские. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и подробности трагического происшествия.

Читайте также:

Трое погибли и 7 пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью

В Ступине легковушка врезалась в отбойник, пассажира выбросило на дорогу

Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с двумя автобусами в Татарстане
#столкновение
#шоссе
#водитель
#полицейские
#происшествия
#сотрудники
#госавтоинспекция
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Казани введены временные ограничения полётов
12 октября 2024, 10:01

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорт в Казани с утра 12 октября временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены с 8:40 утра.
Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко. В сообщении указано, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Подчёркивается, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В предыдущий раз временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Казани вводились 3 октября. В пресс-службе главы Татарстана отмечали, что в регионе выстроена работа на случай угроз атак беспилотников.

Читайте также:

В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов

В работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения

В двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки дронов
#работа
#приём
#ограничения
#меры
#сотрудники
#аэропорт
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы отряда «БАРС-Курск» задержали в Рыльске похитителя оружия ВС РФ
12 октября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/istockphoto

Бойцы из отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали в Рыльске подозреваемого в хищении оружия и военного снаряжения со склада Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что это произошло в ходе мобильного патрулирования, осуществляемого бойцами подразделения совместно с сотрудниками Рыльского управления МВД. По словам губернатора, задержать подозреваемого помогли командир отделения с позывным Внучек и стрелок с позывным Добрый.

Смирнов подчеркнул, что бойцы «БАРС-Курска» во время операции по задержанию похитителя продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Губернатор отметил, что это первый подобный опыт работы участников добровольческого подразделения.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв вручил награды бойцам подразделений БАРС

В Курской области создадут добровольческий отряд для поддержания правопорядка

Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с МО РФ и возглавил отряд БАРС
#губернатор
#мвд
#операции
#курская область
#хищение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в ХМАО
12 октября 2024, 05:54

Фото: iStock/Leonid Ikan

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Для них организован пункт временного размещения.

«К сожалению, пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни», — заявили в ведомстве.

На тушение пожара было направлено 25 человек и 8 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

10 октября в Москве произошел пожар в «доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме без признаков жизни были обнаружены два человека.

Читайте также:

В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар

Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло

В СК РФ назвали причину пожара в «доме-корабле» в Москве
#хмао
#мчс
#пожар
#пожарные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США арестовали напавшую на пограничника россиянку
12 октября 2024, 05:24

Фото: istockphoto/Rawf8

Власти США арестовали гражданку России за нападение на офицера пограничного патруля. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Россиянка оставила пограничнику царапины. По данным ведомства, 9 октября 43-летняя Олеся Сумина выехала из США в Канаду вместе со своими двумя детьми. Женщина намеревалась попросить убежища. Однако канадские пограничные службы отказали россиянке во въезде. Ее доставили на контрольно-пропускной пункт в Баффало, штат Нью-Йорк.

Когда они приближались к границе США, канадские пограничники сообщили американским представителям, что со Суминой «трудно справиться». Сотрудники таможенной и пограничной службы США попытались допросить россиянку, но она стала вести себя агрессивно, «схватила их за рубашки, поцарапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера».

Ранее малазийские полицейские задержали россиянку за создание помех движению. По данным издания, 32-летняя бездомная россиянка жила в Малайзии последние четыре года. Она въехала в страну как турист, но не смогла вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса и отсутствия денег.

Читайте также:

Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации

Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
#сша
#канада
#арест
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве военкомы устроили облаву на мужчин в ходе концерта группы «Океан Эльзы»
12 октября 2024, 05:10

Фото: iStock/Silent_GOS

В центре Киева военкомы устроили массовую облаву на фанатов группы «Океан Эльзы». Кадры были опубликованы в Telegram-канале информационного портала «Страна.ua».
На кадрах видно, как сотрудники военкомата Украины подходят к мужчинам с требованиям документы. Также можно увидеть, как нескольких молодых людей насильно сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. Очевидцы громко кричат: «Позор!».

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что в облаве участвовали около 100 военных командиров и сотрудников полиции. По словам парламентария, «ловят всех, сразу пакуют в бусы». Он также сообщил, что в ночь на субботу, 12 октября, будут проведены рейды по ресторанам и ночным клубам Киева.

Украинские СМИ сообщили, что облавы проходят по всей Украине. Так, стало известно о задержании мужчин в развлекательных заведениях Харькова и Днепропетровска.

Ранее газета The Times со ссылкой на анонимного сотрудника одесского ТЦК сообщила, что сотрудникам территориальных центров комплектования угрожали отправкой на фронт за невыполнение плана.

Читайте также:

В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий

«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году

Зеленский продемонстрировал британскому премьеру Стармеру детали «плана победы»
#клуб
#концерт
#военком
#украина
#киев
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар
На Ивановской улице в Москве произошел пожар в жилом доме
12 октября 2024, 04:49

Фото: istock/photovs

В жилом доме на Ивановской улице на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
На тушение пожара на 22-м этаже были направлены 39 специалистов и 10 единиц техники. По данным газеты «Вечерняя Москва», на месте происшествия пострадали два человека. Пожар был ликвидирован в течение часа.

Пожарные до сих пор находятся в здании. Рядом с жилым комплексом также находится техника МЧС, работают гидранты. Жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры.

10 октября в Москве произошел пожар в «Доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме были обнаружены два человека без признаков жизни.

Читайте также:

Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло

В СК РФ назвали причину пожара в «доме-корабле» в Москве

Тело человека обнаружили в горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы
#квартира
#москва
#пожар
#пожарные
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате