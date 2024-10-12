В Башкирии охотник случайно застрелил отца, перепутав его с лосем

Фото: СК России по Республике Башкортостан
Житель Башкирии на охоте перепутал с лосем и случайно застрелил своего отца — брата генерала в отставке. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности 109 УК, сообщил 12 октября СУ СК России по Башкортостану.
По версии следствия, 11 октября группа из шести мужчин охотилась на лося в лесу недалеко от деревни Большие Шады. Один из охотников, прицеливаясь в животное, не убедился в безопасности зоны и выстрелил. Пуля попала в голову его отцу, который скончался на месте.
Погибшим оказался брат 70-летнего генерала Минобороны в отставке Ивана Горохова, сообщает канал SHOT.
За убийство отца сыну грозит до двух лет колонии.
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Погибшим оказался брат 70-летнего генерала Минобороны в отставке Ивана Горохова, сообщает канал SHOT.
За убийство отца сыну грозит до двух лет колонии.
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Лия Мурадьян