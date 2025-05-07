«Три мозга»: Диетолог рассказала удивительный факт о человеческом организме

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В современном мире особенное внимание стали уделять кишечнику, говоря, что от него зависит работа всего организма. Но как же сердце и вся центральная нервная система? В каком иерархии они находятся?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что в Китае считают, что у человека три мозга: первый — сердце — император, второй — мозг, центральная нервная система — стратег, третий — кишечник — полководец.
По ее словам, кишечник не является централизованной системой, где-то все работает локально, потому что это узел, который посылает сигналы в другие компоненты организма.
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«Получается, что мозг у кишечника свой, он вырабатывает определенные вещества, слышит другие части организма, трансформирует их и посылает другим системам. В микробиоме есть условно патогены, у которых свои задачи и свое питание», — объяснила эксперт.
По ее словам, кишечник не является централизованной системой, где-то все работает локально, потому что это узел, который посылает сигналы в другие компоненты организма.
«Первая кочка, первая эпидемия, стресс, и все развалилось», — отметила эксперт.
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Анастасия Панченко