Врач ответил, нужно ли мыть куриное мясо перед приготовлением

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Сырую курятину нельзя мыть перед приготовлением, поскольку вода разносит бактерию Хеликобактер пилори, вызывающую гастрит и язву двенадцатиперстной кишки. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-невролог Павел Хорошев.
«В 98 % случаев в возникновении гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки или язвы желудка виноват Хеликобактер пилори. Откуда он берется? На самом деле его много на всех поверхностях. Но откуда он действительно к нам приходит, и чего нам нужно бояться больше всего — так это курицы. Практически 100 % куриного мяса обсеменено Хеликобактер пилори», — пояснил медик.Собеседник добавил, что если куриное мясо нужно подержать под проточной водой, то лучше это сделать в душе или ванной. После необходимо вымыть все поверхности. Однако Хорошев не рекомендует мыть курятину в принципе. Кроме того, для нее нужны отдельный хорошо промытый мясной нож и разделочная доска. Промывать приборы лучше в посудомойке, говорит эксперт.
«После того как курицу обработали и уложили в какую-то тару для приготовления, очень тщательно мойте руки и очень тщательно убирайте те места, куда могли попасть кровавые брызги при разделке тушки», — добавил Хорошев.Он резюмировал, что гастрит и язву тяжело лечить. Кроме того, эти заболевания существенно ухудшают качество жизни.
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