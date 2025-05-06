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«Диабет и онкология»: Диетолог рассказала, почему кишечник называют вторым мозгом

Диетолог Соломатина: в кишечнике происходят процессы, как в мозге
Фото: iStock/mi-viri

Фото: iStock/mi-viri

Кишечник называют вторым мозгом, потому что там происходят многие процессы, напрямую влияющие на жизнедеятельность организма.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что кишечник поставили на второе место после центральной нервной системы.

«Кишечник очень похож на головной мозг, то есть у него также есть глиальные клетки (обеспечивают жизнедеятельность нейронов), нейроны. Там происходят связи, выделение многих веществ, сигнальные молекулы, пептиды. Там сосредоточено 70% наших иммунных клеток, гормонов, которые обуславливают поведение», — объяснила эксперт.

По ее словам, 90% серотонина и дофамина вырабатывается именно в кишечнике.

«Любые нарушения со стороны гормонов, метаболитов, будем ли мы раньше стареть, болеть, сердечно-сосудистые заболевания, диабет — все происходит в кишечнике. Там свой мир», — сказала врач.

Она подчеркнула, что в кишечнике также происходит взаимодействие определённых окислителей, свободных радикалов и антиоксидантов.

«Как только нарушается этот баланс, возникают ускоренные разрушения клеток. Еще там происходит цепная реакция вследствие лекарств, курения, стресса, экологии, консервантов и так далее. Баланс исчезает, и начинается раннее старение, дегенеративные изменения, онкология», — предупредила диетолог.

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Главный гериатр России рекомендовала пожилым ограничить употребление шашлыка
06 мая 2025, 12:06

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, какое количество шашлыка можно съедать в пожилом возрасте без вреда для здоровья.
«С возрастом замедляются обменные процессы, снижается активность пищеварительных ферментов, ухудшается работа печени, поджелудочной железы и кишечника. Поэтому тяжелая жареная пища усваивается хуже, чаще вызывает дискомфорт и может спровоцировать обострение хронических заболеваний», — объяснила специалист.

По словам Ткачевой, пожилым людям рекомендуется употреблять не более 100 г мяса в день. При этом желательно выбирать мясо индейки, кролика, куриную грудку и избегать свинины или баранины.

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Стоматолог раскрыла главные ошибки в уходе за зубами
Врач Чепуркова: на уход за полостью рта нужно тратить 15-30 минут в день
05 мая 2025, 20:42

Фото: iStock/didesign021

Столкнуться с кариесом, воспалением дёсен и неприятным запахом изо рта можно и при регулярной чистке зубов. Всё дело к неправильном подходе к гигиене полости рта, отметила профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова.
Основной ошибкой становится подмена понятий. Многие ошибочно полагают, что использования паст, ополаскивателей и спреев достаточно для поддержания чистоты. Однако настоящую гигиену полости рта обеспечивают три инструмента: обычная зубная щётка, монопучковая щётка и межзубные ёршики. Все остальные средства являются лишь вспомогательными. К ним также относятся ирригаторы, индикаторы налёта и капы для фотодинамической терапии.

Также Чепуркова в беседе с «Известиями» призвала россиян уделить особое внимание технике чистки. Она подчеркнула, что около 80% пациентов не умеют правильно удалять бактериальный налёт с зубов.

«Без индикации биопленки – окрашивания налета – невозможно понять, где зубы действительно очищены, а где нет. Среднее время, необходимое для полноценной гигиены, – от 15 до 30 минут в день. Увы, большинство ограничиваются двумя минутами», – пояснила специалист.
Кроме того, врач отметила немаловажную роль питания. Так, преобладание в рационе мягких и рафинированных продуктов приводит к снижению естественного очищения зубов. В связи с этим, стоматолог призвала есть как можно больше твёрдых овощей и фруктов, а также обязательно поддерживать водный баланс, чтобы не создавать условия для размножения бактерий.

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Психиатр Сюняков призвал не маскировать дурной характер за биполярным расстройством
Сюняков: для диагностики биполярного расстройства нужно наличие эпизода мании
05 мая 2025, 19:36

Фото: iStock/SewcreamStudio

Биполярным расстройством часто с иронией объясняют непоследовательное поведение. «Биполярка» стала расхожим выражением, которое помогает объяснить странности характера.
Однако использование этого медицинского термина в легкомысленном контексте нивелирует серьёзность диагноза, подчеркнул главный специалист Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии СамГМУ Тимур Сюняков. О симптомах и диагностике заболевания врач рассказал в беседе с «Известиями».

«Основные симптомы биполярного расстройства включают циклические изменения настроения, которые могут проявляться как эйфория или подавленность. Уровень энергии и мотивации также может колебаться. Так, если у человека наблюдаются резкие изменения настроения, импульсивное поведение, повышенная энергия, снижение потребности во сне, а затем всё сменяется депрессией и апатией, это может быть сигналом о наличии биполярного расстройства», – объяснил Сюняков.
Также психиатр подчеркнул, что ироничное использование термина в соцсетях и при личном общении, а также его частое упоминание приводит к тому, что люди начинают серьёзно подозревать у себя это расстройство. Хотя на практике реальное биполярное расстройство встречается примерно у 1% обратившихся.

Сюняков добавил, что биполярное расстройство имеет генетическую предрасположенность.

Также для диагностики этого заболевания необходимо наличие как минимум одного эпизода мании или гипомании, который длится не менее недели.

В заключение психиатр призвал не маскировать дурной характер за реальным заболеванием.

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Диетолог раскрыл названия продуктов, которые вредят гипотоникам
Врач Арзамасцев: черника, курага и капуста могут нанести вред гипотоникам
05 мая 2025, 19:29

Фото: iStock/ Daniil Dubov

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какие продукты могут нанести вред гипотоникам.
При гипотонии артериальное давление патологически снижено. Со слов эксперта, еще больше оно может упасть, если съесть продукты с содержанием магния и витаминов группы B. Они способствуют уменьшению объема циркулирующей крови, что вызывает снижение давления, объяснил Арзамасцев.

«Магний и витамины группы B содержат, например, черника и черноплодка. Гипотоникам разрешено употреблять 50–60 граммов этих ягод в день: такое количество не снижает давление резко», — подчеркнул врач в беседе с «Москвой 24».

Еще гипотоникам важно не увлекаться курагой, зелеными листьями салата и капустой, в том числе брокколи. Кроме магния, в этих продуктах есть калий, который тоже понижает давление, уточнил эксперт.

«Скачки» в приеме воды, когда человек пьет то много, то мало, тоже приводят к колебанию давления. Избыток жидкости влияет на гормоны, которые начинают выводить ее из организма. Если резко сократить объем воды, организм не успевает перестроиться и процесс продолжается. Это может привести к понижению давления», — добавил Арзамасцев.

Диетолог поделился, что гипотоникам лучше внимательно следить за рационом. Если мало есть и делать упор на ягоды, фрукты и овощи с высоким содержанием магния, калия и витаминов группы В, давление может сильно упасть.

Однако при сбалансированном питании такие продукты не окажут негативного влияния на гипотоников, обратил внимание врач.

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#здоровье
#еда
#давление
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Врач Маклаков предупредил об опасности удаления родинок народными методами
05 мая 2025, 18:47

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

Люди относятся к родинкам неоднозначно. Одни гордятся ими, а другие стараются избавиться от невусов (родинок) всеми возможными способами, включая сомнительные «бабушкины» методы, опирающиеся якобы на постулаты народной медицины.
Об опасности подобных экспериментов с собственной кожей рассказал врач-онкодерматолог Вадим Маклаков. В разговоре с изданием «Газета.Ru» он отметил, что количество и тип родимых пятен зависят от множества факторов. Среди них, например, наследственность, возраст и не в последнюю очередь — влияние внешней среды. Прежде всего, здесь стоит учитывать агрессивное ультрафиолетовое излучение, подчеркнул специалист.

Большинство невусов являются доброкачественными новообразованиями и не несут в себе никакой угрозы здоровью, но многие пытаются избавиться от них по эстетическим соображениям. Некоторые продолжают доверять советам так называемых «экспертов» из Интернета, которые якобы с успехом «лечат» любые заболевания, с сожалением констатировал врач.

«Не скрою, среди моих пациентов тоже есть доверчивые люди, пытавшиеся (правда, безуспешно) вывести родинки с помощью обычной пищевой соды, перекиси водорода и столового уксуса. Однако о последствиях такой самодеятельности «целители», конечно, умалчивают. А они достаточно неприятные и даже опасные», — сказал Маклаков.

По словам окодерматолога, достаточно всего лишь несколько раз смочить тампоном с перекисью водорода невус, чтобы получить опасный ожог кожи или занести инфекцию в месте повреждённого родимого пятна. Более того, если родинку полностью не удалить, существует большая вероятность его злокачественной трансформации, а это уже онкология, предостерёг врач.

«Ценой необдуманного поступка может стать здоровье и даже жизнь пациента», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что любые манипуляции с родинками, в том числе проведение дерматоскопии, должны проводиться исключительно под контролем врача-дерматолога или онкодерматолога. Для удаления невуса следует использовать различные малотравматичные методики, включая радиоволновой метод (сургитрон) и электрокоагуляцию, заключил Маклаков.

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