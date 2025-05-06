«Диабет и онкология»: Диетолог рассказала, почему кишечник называют вторым мозгом

Столкнуться с кариесом, воспалением дёсен и неприятным запахом изо рта можно и при регулярной чистке зубов. Всё дело к неправильном подходе к гигиене полости рта, отметила профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова.