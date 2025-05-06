«Диабет и онкология»: Диетолог рассказала, почему кишечник называют вторым мозгом

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Кишечник называют вторым мозгом, потому что там происходят многие процессы, напрямую влияющие на жизнедеятельность организма.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что кишечник поставили на второе место после центральной нервной системы.
По ее словам, 90% серотонина и дофамина вырабатывается именно в кишечнике.
Она подчеркнула, что в кишечнике также происходит взаимодействие определённых окислителей, свободных радикалов и антиоксидантов.
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«Кишечник очень похож на головной мозг, то есть у него также есть глиальные клетки (обеспечивают жизнедеятельность нейронов), нейроны. Там происходят связи, выделение многих веществ, сигнальные молекулы, пептиды. Там сосредоточено 70% наших иммунных клеток, гормонов, которые обуславливают поведение», — объяснила эксперт.
По ее словам, 90% серотонина и дофамина вырабатывается именно в кишечнике.
«Любые нарушения со стороны гормонов, метаболитов, будем ли мы раньше стареть, болеть, сердечно-сосудистые заболевания, диабет — все происходит в кишечнике. Там свой мир», — сказала врач.
Она подчеркнула, что в кишечнике также происходит взаимодействие определённых окислителей, свободных радикалов и антиоксидантов.
«Как только нарушается этот баланс, возникают ускоренные разрушения клеток. Еще там происходит цепная реакция вследствие лекарств, курения, стресса, экологии, консервантов и так далее. Баланс исчезает, и начинается раннее старение, дегенеративные изменения, онкология», — предупредила диетолог.
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Анастасия Панченко