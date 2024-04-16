Три жителя Подмосковья стали призёрами окружного хакатона по искусственному интеллекту

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Трое жителей Московской области заняли призовые места на шестом окружном хакатоне по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом сообщили организаторы интеллектуальных состязаний.
Победителей хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», наградили в Сочи. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3,6 млн рублей. Участники разработали с использованием искусственного интеллекта решения по оценке маркировки продуктов детского питания, инструменты моделирования продаж и другие модули.
Всего было предложено шесть кейсов. В каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 тыс. рублей. За первое место полагался денежный приз в 300 тыс. рублей, за второе – в 200 тыс., за третье – в 100 тыс. До финальных защит дошли 113 команд.
В итоге победителем в кейсе от рекламного агентства Media Wise стала команда «ПриМат», в состав которой входил Всеволод Жаров из подмосковного Одинцова. Участники разработали инструмент быстрого и качественного построения эконометрической модели на основе исторических данных.
Второе место в кейсе компании «Акселератор возможностей» вместе с инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьёвы горы» заняла команда «AAA IT», в которую входил Иван Бутаков из Долгопрудного. Конкурсанты занимались созданием программного модуля для семантической классификации документов. Как отметил Иван, ему очень понравилась командная работа.
В кейсе от АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» второе место заняла команда «Зумеры и Бумеры». В её составе выступил Владимир Дюкарев из Лобни. Конкурсанты представили прототип сервиса прогнозирования динамики лояльности участников НПО.
Организаторы хакатона назвали основными целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержку талантливых и перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий ИИ.
Читайте также:
Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию
Представитель Подмосковья выиграл хакатон по искусственному интеллекту
«Честный знак» запускает хакатон по BigData с призовым фондом 900 тысяч рублей
Всего было предложено шесть кейсов. В каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 тыс. рублей. За первое место полагался денежный приз в 300 тыс. рублей, за второе – в 200 тыс., за третье – в 100 тыс. До финальных защит дошли 113 команд.
В итоге победителем в кейсе от рекламного агентства Media Wise стала команда «ПриМат», в состав которой входил Всеволод Жаров из подмосковного Одинцова. Участники разработали инструмент быстрого и качественного построения эконометрической модели на основе исторических данных.
Второе место в кейсе компании «Акселератор возможностей» вместе с инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьёвы горы» заняла команда «AAA IT», в которую входил Иван Бутаков из Долгопрудного. Конкурсанты занимались созданием программного модуля для семантической классификации документов. Как отметил Иван, ему очень понравилась командная работа.
В кейсе от АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» второе место заняла команда «Зумеры и Бумеры». В её составе выступил Владимир Дюкарев из Лобни. Конкурсанты представили прототип сервиса прогнозирования динамики лояльности участников НПО.
Организаторы хакатона назвали основными целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержку талантливых и перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий ИИ.
Читайте также:
Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию
Представитель Подмосковья выиграл хакатон по искусственному интеллекту
«Честный знак» запускает хакатон по BigData с призовым фондом 900 тысяч рублей
Лора Луганская