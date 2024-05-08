Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая

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9 мая православные верующие вспоминают сразу несколько святых: священномученика Василия и праведную деву Глафиру, которую в народном календаре назвали Глафира-горошница.О том, какие приметы, связанные с этим днем существуют, и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».
День Глафиры-горошницы: история праздника
Праведная дева Глафира жила в IV веке и была служанкой супруги римского императора Лициния. Однажды он воспылал страстью к юной красавице, о чем она рассказала царице. Хозяйка сжалилась над девушкой и позволила ей бежать. Беглянку приютил епископ Василий. Через некоторое время Глафира решила пожертвовать свои сбережения на строительство храма, о чем узнал Лициния. Он приказал немедленно привести к нему девушку и епископа Василия.
Глафира скоропостижно скончалась еще до того, как приказ императора был исполнен, а Василия стражники сначала пытали в темнице, а затем казнили. В народном календаре праведную деву Глафиру прозвали Глафирой Горошницей. Это связано с началом посадок овощных культур в огороде. Первым делом сеяли горох.
Что можно делать 9 мая 2024
Предки считали, что этот день самый удачный в году для посадки гороха и молодого картофеля. Примечательно, что при посадке гороха учитывались фаза луны и направление ветра. Если ветер южный и луна растущая, то горох вырастит сладкий и крупный.
На Руси в этот день также было принято подавать на стол блюда из гороха. Считалось, если поесть гороховые кашу или суп в день Глафиры-горошницы, то потом год болеть человек не будет. Так как 9 мая отмечается День Победы, помимо почитания святых, в храмах в этот день проводится служба по усопшим воинам.
Что нельзя делать 9 мая 2024
9 мая нельзя ловить ласточек, разорять их гнезда. Считается, что это может привести к глубокому несчастью. Невестке в этот день нельзя ссориться со свекровью, а зятю с тещей. Также нельзя заниматься уборкой и разбором вещей.
Приметы погоды на 9 мая 2024
Снегопад на День Глафиры-Горошницы считается предвестником хорошего урожая гречки. Если выдался солнечный день, то предки готовились собирать богатый урожай овощей. Если птицы поют тихо, то начнётся дождь. Утренние заморозки говорят о холодной предстоящей неделе.
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