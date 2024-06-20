Троицкая родительская суббота 2024: как правильно поминать умерших, что нельзя делать

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В православном календаре 22 июня считается днем, в который принято молиться за усопших. О том, как правильно поминать родных и что запрещено делать в Родительскую субботу, читайте в материале «Радио 1».
Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году
День поминания усопших не имеет закрепленной даты и зависит от празднования Троицы. Двунадесятый праздник, установленный в честь сошествия Святого Духа и апостолов, приходится на 50 день после Пасхи. Так как в 2024 году Святая Троица выпадает на 23 июня, то Родительский день или Троицкую родительскую субботу православные христиане будут отмечать 22 июня.
История и суть Троицкой субботы
Троицкая суббота по библии является последним днем Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Торжество посвящено поминовению всех умерших. Поскольку в этот день принято вспоминать не только усопших близких, но и жертв катастроф, войн, без вести пропавших, Троицкую субботу еще называют Вселенской.
Древние славяне отмечали похожее торжество, посвященное усопшим, только придавали ему мифическое значение. Считалось, что в поминальный день умершие оставляют загробный мир и приходят в мир живых в виде деревьев, травы и цветов.
Народные приметы и обычаи
С Троицкой поминальной субботой также связаны несколько примет. Согласно народным верованиям, в ночь перед торжеством усопшие могут присниться близким. Если во сне покойник спокоен и не просит о помощи или не приглашает за собой, это хороший знак. Считается, что такие сны могут дать ответы на сложные вопросы или дельные советы.
Накануне Троицы в домах принято ставить ветки осины. Если на утро Родительской субботы листья останутся зелеными, то это значит, что год пройдет хорошо, а близкие не будут болеть. Желтеющие или сохнущие листья предвещали трудности и возможные потери.
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Что принято делать в Троицкую субботу
В Троицкую субботу принято посещать службы в храме, поминать близких на кладбище. Православным христианам разрешены в этот день все ритуалы, связанные с поминовением усопших. Важно также соблюдать пост и избегать веселья и празднеств. Хорошим делом станет помощь нуждающимся и благотворительность.
Как правильно молиться и поминать родных
В Родительский день перед литургией можно подать записки о молитве за усопшего в церковной лавке. Можно заказывать молитву не только сразу после дня упокоения, но и в особые памятные дни. Также можно заказать Сорокоуст об упокоении. Молитвы за умерших можно найти в молитвослове. Лучшее поминовение усопших на кладбище – чтение панихиды.
Что запрещено в Троицкую родительскую субботу
- В Троицкую родительскую субботу нельзя чрезмерно веселиться и злоупотреблять алкоголем.
- Не стоит устраивать пышные застолья и проводить свадьбы.
- В храм можно приносить и жертвовать только постную еду.
- Нельзя врать, проводить языческие обряды и гадать.
- Не приветствуется в Троицкую субботу тяжелый физический труд.
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Анастасия Хохлова