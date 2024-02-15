Тропинки в Опалиховском лесопарке расчистили от упавших деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«Сильные снегопады этой зимой стали настоящим испытанием для ослабленных деревьев. Они падают, преграждая дорожки и тропинки, создавая большие неудобства прохожим. В Опалиховском лесничестве проблема устранена, теперь проходу ничего не мешает», — прокомментировал старший участковый лесничий Истринского лесничества Леонид Петров.Работы провели по заявкам местных жителей: о деревьях, перегородивших дорожки и лыжни, а также угрожающих падением, они сообщили через портал «Добродел».
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