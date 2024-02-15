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Тропинки в Опалиховском лесопарке расчистили от упавших деревьев

15 февраля 2024, 10:12
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Расчистку от упавших и опасно нависающих деревьев провели специалисты Истринского лесничества в Опалиховском лесопарке, расположенном на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.

«Сильные снегопады этой зимой стали настоящим испытанием для ослабленных деревьев. Они падают, преграждая дорожки и тропинки, создавая большие неудобства прохожим. В Опалиховском лесничестве проблема устранена, теперь проходу ничего не мешает», — прокомментировал старший участковый лесничий Истринского лесничества Леонид Петров.
Работы провели по заявкам местных жителей: о деревьях, перегородивших дорожки и лыжни, а также угрожающих падением, они сообщили через портал «Добродел».

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#комлесхоз мо
#экология
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Для подмосковных бизнесменов проведут бесплатный вебинар о персональных данных
15 февраля 2024, 10:57

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Бесплатный вебинар на тему: «Персональные данные. Что нужно знать?» проведут для предпринимателей Московской области в среду, 21 февраля, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена региона.

«В ходе вебинара планируется осудить требования к обработке персональных данных клиентов и сотрудников, типичные нарушения в этой сфере, которые грозят ответственностью, а также какие штрафы грозят за несоблюдение норм обработки и хранения персональных данных в 2024 году. Кроме того, предпринимателям расскажут, как проводит проверки Роскомнадзор и на что надо обратить внимание», — говорится в сообщении.

Вебинар начнётся в 11:00. Спикером будет адвокат коллегии «Sed Lex» Антон Кальван. Для участия в вебинаре необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для служб заказа такси
15 февраля 2024, 09:58

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Оформить онлайн разрешение на деятельность службы заказа такси в Московской области стало ещё удобнее благодаря новой опции на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Теперь если заявление о разрешении на деятельность службы заказа такси подаст организация, у которой уже есть действующее разрешение, на экране появится соответствующее уведомление, и оформить заявку не получится. Таким образом будет уменьшено число отказов на предоставление данной услуги», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Заявление на «Предоставление и аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси» могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Прилагаемые документы и саму заявку следует подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявитель получит ответ в течение пяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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#госуслуги
#цифровизация
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
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Жителей Подмосковья призвали не садиться за руль из-за мощного снегопада
15 февраля 2024, 09:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сильнейший снегопад накрыл столичный регион в четверг, 15 февраля, в связи со сложными дорожными условиями подмосковным водителям желательно по возможности сократить поездки на личном транспорте. Такую рекомендацию дали специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. Снегопад продлится до пятницы включительно, на дорогах возможна гололедица, велика вероятность заторов», — говорится в сообщении.
В таких условиях водителям критически важно строго придерживаться правил движения, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость, а у пешеходных переходов притормаживать заранее. Пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными, а в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы.

Дорожные службы ведут очистку дорог от снега и проводят противогололёдную обработку.

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#снегопад
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Артем Усс: Побег из-под ареста в Италии произошел внезапно
15 февраля 2024, 07:06

Фото: iStock/ilkaydede

Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс заявил, что он не планировал свой побег из-под домашнего ареста в Италии и все произошло внезапно даже для него самого. Об этом пишет РБК.
Усс рассказал, что изначально готовился защищать в итальянском суде свои права. Он подчеркнул, что считает обвинения против себя политизированными и отметил, что адвокаты смотрели на это дело оптимистично. Кроме того, Артем опроверг слухи о том, что он или его родственники оплатили некие услуги для побега из-под домашнего ареста.

«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», — цитирует издание слова собеседника.

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#дело
#права
#розыск
#италия
#арест
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Четверо старшеклассников были ранены на парковке одной из школ Атланты
Atlanta News First: Неизвестный ранил четверых подростков на парковке школы
15 февраля 2024, 06:12

Фото: iStock/gguy44

В результате стрельбы на парковке средней школы в Атланте получили ранения четверо старшеклассников, сообщает местный портал Atlanta News First. Согласно информации местных властей, выстрелы были произведены из неизвестного автомобиля.
Все пострадавшие в итоге получили неопасные для жизни травмы, их доставили в больницу. Полиция начала расследование случившегося.
Сама же школа, где произошел инцидент, была закрыта, а вечерние занятия отменены. Власти округа объявили, что остальные ученики, преподаватели и персонал не пострадали.

Мотивы и личность преступника пока неизвестны, однако данный инцидент всё настойчивее напоминает о нарастающей проблеме насилия в американских школах и необходимости принятия мер для обеспечения безопасности обучающихся. Вопросы безопасности в школах становятся все более актуальными и требуют немедленных действий, ведь подобные случаи становятся все более частыми, включая стрельбу в школе штата Айова и кровавую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн.

Ранее стало известно, что празднование победы на Суперкубке по американскому футболу завершилось стрельбой в городе Канзас-Сити. Один человек погиб и ещё свыше двух десятков были ранены во время парадного шествия футбольной команды «Канзас-Сити Чифс».

Это уже далеко не первые случаи со стрельбой в США за последнюю неделю. 11 февраля в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии. А на следующий день в результате стрельбы, произошедшей в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, погибла одна девочка, а ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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#пострадавшие
#школы
#стрельба
#сша
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Суд снял с должности мэра Тайшетского района из-за утраты доверия
Babr Mash: Мэр Тайшетского района в Иркутской области снят со своей должности
15 февраля 2024, 05:38

Фото: iStock/Elena_Horrmann

Тайшетский городской суд в среду 14 февраля досрочно прекратил полномочия мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко. Как пишет Telegram-канал Babr Mash, уточняя, что отставки Величко добивалась прокуратура «из-за нарушений антикоррупционного законодательства».
Полномочия мэра прекращены из-за утраты доверия за несоблюдение ограничений и неисполнение обязанностей. Дело в том, что Александр Величко заключил договоры с несколькими теплоснабжающими организациями. При этом руководителями предприятий были его друзья и родственники.

В 2016 и 2017 годах Величко был задержан по подозрению в мошенничестве и самоуправстве, однако затем уголовное дело по статье «Самоуправство» в отношении Величко было прекращено из-за истечения срока давности. А в 2021 году Величко переизбрался на пост мэра Тайшетского района, но его выдвижение было отклонено.

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#суд
#мэр
#иркутская область
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Нарисованные коты оскорбляют чувства верующих в Петербурге
Питерскую татуировщицу обвинили в оскорблении чувств верующих из-за её рисунков
15 февраля 2024, 05:16

Фото: iStock/Zbynek_Pospisil

Директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов обвинил тату-мастера в оскорблении чувств верующих из-за её рисунков. По данным СМИ, в своих работах женщина из Санкт-Петербурга сочетает изображения котов с крестами, церковными куполами и прочими религиозными символами.
Солдатов дал художнице сутки на удаление её работ из публичного пространства, а та в ответ усомнилась в силе его веры из-за того, что его оскорбляют рисунки с котами.



«Вопрос достаточно серьезный. Он сводится к тому, можно ли искажать религиозные символы, которые верующие почитают, или нельзя. Мы считаем, что нельзя. Потому что в 90 процентах случаев искажение это носит кощунственный, глумливый характер», — прокомментировал этот волрос для «Базы» сам Солдатов.

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#кошки
#санкт-петербург
#религия
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Пенис британского строителя сделал его известным на весь мир
LadBible: Порнозвезда Дэнни Ди рассказал, как началась его карьера
15 февраля 2024, 04:25

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший британский строитель Мэтт Хьюз стал всемирно известной звездой фильмов для взрослых под псевдонимом Дэнни Ди (Danny D) после того, как сравнил свой пенис с пенисами своих знакомых. Об этом сообщило издание LadBible.
C пятнадцати лет Мэтт работал строителем, однако эта профессия его не привлекала. На свой 18-й день рождения Хьюз поехал с друзьями на музыкальный фестиваль и там, справляя нужду в компании приятелей, обратил внимание, что его пенис заметно больше, чем у каждого из них.

«Я поехал в Германию, и там друзья однажды увидели мой член. Начались шутки, что мне надо заняться чем-нибудь с этим, а не работать на стройке. И просто вспыхнула мысль — кто-то же становится порнозвездами, почему бы мне не попробовать», — рассказал Хьюз.

Выяснив, что длина его полового органа достигает 24 см, чем может похвастаться далеко не каждый мужчина, он сходил на несколько свингерских вечеринок, чтобы убедиться, что он может заниматься сексом в присутствии других людей. В результате сейчас Дэнни Ди — один из самых популярных и узнаваемых актёров в мире, подобно Рокко Сиффреди или Джонни Синсу (легендарный «лысый из Brazzers»). Он много раз номинировался на престижные порно-премии, в том числе AVN Awards, SHAFTA и XBIZ Award. В 2014 году он получил статуэтку XBIZ Award как иностранный порноактёр года.

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#великобритания
#актеры
#секс
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Такер Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве
Журналист Такер Карлсон объяснил, почему московское метро лучше американского
15 февраля 2024, 03:14

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Журналист и телеведущий Такер Карлсон выразил восхищение московским метро и, в частности, станцией «Киевская». В отличие от американской «подземки», в метро Москвы он не увидел грязи, граффити, бомжей и наркоманов, подчеркнул Карлсон в соцсети Х.
«Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?», — задался вопросом телеведущий.

Ролик он сопроводил музыкой из балета «Раймонда» Александра Глазунова.

Ранее Карлсон отметил не только чистоту и ухоженность Москвы, но также и её архитектуру, еду и качество услуг.

Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Москву, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. По его словам, он хотел поговорить с президентом РФ ещё около полугода назад, однако, его попытки реализовать свой проект были заблокированы со стороны правительства США.

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#метро
#москва
#журналист
#сша
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