Тропинки в Опалиховском лесопарке расчистили от упавших деревьев

«В ходе вебинара планируется осудить требования к обработке персональных данных клиентов и сотрудников, типичные нарушения в этой сфере, которые грозят ответственностью, а также какие штрафы грозят за несоблюдение норм обработки и хранения персональных данных в 2024 году. Кроме того, предпринимателям расскажут, как проводит проверки Роскомнадзор и на что надо обратить внимание», — говорится в сообщении.

