В Подмосковье с начала года выявили более 100 нарушений лесного законодательства

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«Всего выявлено 105 нарушений, из них 40 нарушений — это самовольное занятие лесных участков, 29 нарушений связаны с пренебрежением нормами санитарной безопасности в лесах и ещё десять — это незаконная рубка или повреждение лесных насаждений», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Комлесхоза Олега Баженова.
Нарушения были выявлены в ходе патрулирований, а также по обращениям граждан.
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