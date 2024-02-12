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В подмосковных заповедниках проведут уходовые рубки

12 февраля 2024, 12:28
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Мероприятия по оздоровлению лесов проведут на 16 участках особо охраняемых природных территорий Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Планируется провести прочистку и осветление лесных массивов. Осветление проводится в лесах с молодыми деревьями, это делается для улучшения породного состава и роста деревьев главной породы. После осветления проводится прочистка — она улучшает условия роста и регулирует размещение деревьев главной породы по площади леса», — пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Работы проведут в восьми лесничествах: Московском учебно-опытном, Звенигородском, Бородинском, Дмитровском, Егорьевском, Подольском, Орехово-Зуевском и Ногинском.

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#лес
#природа
#тихон фирсов
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Более 200 почтовых отделений Подмосковья адаптировали для людей с инвалидностью
12 февраля 2024, 12:56

Фото: iStock/JessAerons

Почти 240 отделений Почты России, расположенных в Московской области, адаптировали для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В Подмосковье у Почты России 239 отделений, адаптированных для людей с инвалидностью. Из них за прошлый год компания адаптировала 13 подмосковных почтовых офисов», — отмечается в сообщении.
В отделениях, приспособленных для людей с инвалидностью, оборудованы пандусы, напольные тактильные указатели для слабовидящих, вывески с информацией о режиме работы отделения сделаны крупным шрифтом, а на почтовых ящиках размещены стикеры, на которых шрифтом Брайля написано о выемке писем.

Работы по адаптации отделений Почты России для клиентов с инвалидностью продолжаются.

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#почта россии
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные школьники выиграли 50 грантов на реализацию своих проектов
12 февраля 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьники Московской области получили гранты на реализацию своих проектов, сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Ребята стали победителями отборочного этапа Всероссийской конференции «Старт в инновации».
«Провели грантовый конкурс и выбрали лучших Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Фонд развития Физтех-школ, правительство Московской области и попечительский совет Физтех-лицея. Всего на конкурс было представлено более тысячи оригинальных проектных работ учащихся по разным направлениям», – говорится в сообщении.
20 тысяч рублей на реализацию получили 29 исследовательских, 16 инженерных проектов и пять проектов по технологическому предпринимательству.

Теперь лучших участников со всей России пригласят на финальный этап, который пройдёт с 25 по 31 марта в Технопарке Физтех-лицея. Их ждут защита проектов, олимпиады, церемония награждения и культурно-образовательная программа.

Участники получат дополнительные бонусы при поступлении в Физтех-лицей или другие технические вузы, отметили в ведомстве.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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Михаил Линев раскрыл главные тренды моды на весну 2024 года
Стилист Линев: металлик теперь прочно укоренился в моде
12 февраля 2024, 12:52

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Согласно последним заявлениям известного стилиста Михаила Линева, весна 2024 года обещает быть временем экспериментов и ярких образов.
В его последнем пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру», Линев подчеркивает несколько ключевых трендов, которые стоит учесть.

Одним из главных направлений станет использование прозрачных тканей.
«Невесомые материалы, кружево и сетки - все это вновь актуально и играет важную роль в создании стильных образов», - отмечает эксперт.
Он также подчеркивает возвращение моды 1990-х годов с байкерскими куртками и денимовыми макси-юбками.

Но, пожалуй, самым выдающимся трендом станет использование металлических оттенков.
«Металлик теперь прочно укоренился в моде, перекочевав с топов и джинсов на верхние вещи, такие как тренчи. К нему лучше всего сочетать базовые элементы гардероба, такие как серые худи, черные брюки и кроссовки«, - советует Линев.
Кроме того, он рекомендует обратить внимание на вещи синего цвета и одежду в кукольном стиле, добавляя к простым нарядам винтажные аксессуары и кружевные элементы.
Таким образом, под руководством Михаила Линева, модные тренды весны 2024 года обещают быть смелыми и креативными, призывая к экспериментам и индивидуальности.

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#одежда
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Собчак прокомментировала приговор Суханову
Собчак: приговор Суханову несправедливый и несоразмерный
12 февраля 2024, 12:42

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Журналист Ксения Собчак заявила, что приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы бывшему коммерческому директору холдинга «Осторожно медиа» Кириллу Суханову, несправедливый и несоразмерный. Об этом она написала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Она подчеркнула, что выполнила все договорённости для смягчения этого приговора

Ранее, по итогу судебного заседания, Сухареву вынесли наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Вместе с ним по 7 лет получили администраторы Telegram-канала «Тушите свет», журналисты Адриан Романовский и Тимур Бигаев.

Собчак заявила, что таким решением суд ломает жизни людей и делает это, вероятно, с целью отомстить.

Подчеркнём, что на судебном заседании Собчак не присутствовала.

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#суд
#приговор
#ксения собчак
#журналист
#дело
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Быть дружелюбнее на работе и беречь здоровье: гороскоп с 12 по 18 февраля
12 февраля 2024, 12:06

Фото: iStock/Tatyana Antusenok

Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», что принесёт эта неделя всем знакам зодиака.
Она подчеркнула, что на неделе с 12 по 18 февраля представителям всех знаков зодиака следует быть дружелюбными и приветливыми на работе. А в любви следует находить общие интересы и становиться единомышленниками с партнёром.

Говоря о здоровье, Лебеденко указала на опрометчивые действия. Их стоит избегать, не экспериментируя в еде и спортивных тренировках. Следует бережнее относиться к себе.

Также астролог дала особые рекомендации для каждого знака зодиака на эту неделю.


Овен станет более страстным и проявит свой темперамент. Решительность и активность ему будут помогать преодолевать все трудности.


У Тельца поднимется настроение. Для этого у него появиться много поводов, и он испытает много счастливых моментов.


Близнецам надо готовиться к большому количеству встреч и переговоров. Им важно проявить красноречие и талант оратора.


Раку большое удовольствие доставит общение с близкими людьми. Ему надо расслабиться и во всём происходящем видеть пользу для себя.


Льву важно быть романтичным и чувственным. Любовь вдохновит и подарит новые впечатления.


У Девы мысли будут заняты её мечтами и планами. Ей надо быть работоспособной и продемонстрировать деловую хватку.


Весам нужно быть творческими и ко всему подходить с позиции самовыражения. Это отличный период для занятий любимым делом и достижения в нём максимальных результатов.


У Скорпиона появиться потребность любить и быть любимым. Он встретит взаимность и будет вдохновлён.


Стрелец пожелает веселья. Ему нужно обязательно выделить время на активный отдых и приятный досуг.


Козерогу поможет интуиция. Ему необходимо к себе прислушаться и не торопиться с выводами.


Водолею надо меньше беспокоиться и хорошо разобраться в своих мыслях чувствах. У него хороший период для самоанализа и самосовершенствования.


Рыбам рекомендуется заняться личной жизнью. Они будут более восприимчивы и сентиментальны.

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#астрология
#гороскоп
#зодиак
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Подмосковные парки за неделю посетили более миллиона человек
12 февраля 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 1,2 млн посетителей приняли парки Московской области за неделю с 5 по 11 февраля, это более чем на 300 тысяч превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«На минувшей неделе парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области. Их посетили 1,2 млн человек — это на 324 тысячи посетителей больше, чем за то же время в прошлом году», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Отмечается, что в будние посещаемость в среднем составляла 170 тысяч человек в день. В субботу и воскресенье посетителей было примерно по 200 тысяч.
Самым посещаемым парком на минувшей неделе стал Центральный парк в Пушкине, там побывали 45 тысяч человек. На втором месте балашихинский парк «Пехорка» с 37 тысячами посетителей. Третье место — у парка Толстого в Химках (31 тысяча посетителей), а четвёртое и пятое место заняли Фабричный парк в Истре и парк Мира в Мытищах с 30 и 24 тысячами посетителей соответственно.

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#парки
#московская область
#подмосковье
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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В России мошенники создали более 5 тысяч поддельных сайтов
Зубарев: ЦБ отбил более 20 миллионов мошеннических атак
12 февраля 2024, 11:51

Фото: iStock/PUGUN SJ

В начале 2024 года в России наблюдается резкий рост числа поддельных веб-ресурсов, согласно данным газеты «Известия».
Аналитики Координационного центра доменов .RU/.РФ отмечают, что только за январь было зарегистрировано почти 5 тысяч фишинговых сайтов, превысив показатель предыдущего месяца.

Мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы оказались наиболее целевыми объектами для мошенников. Они также активно используют опасные ссылки на онлайн-игры, банковские и торговые платформы для обмана пользователей. В результате резкого увеличения активности интернет-мошенников, российские эксперты сообщают о почти 12 миллионах попыток перехода на фишинговые сайты, предотвращенных "Лабораторией Касперского".

По словам заместителя председателя Центробанка Германа Зубарева, за январь-сентябрь 2023 года российским банкам удалось предотвратить хищения на сумму 3,3 триллиона рублей и успешно отбить более 20 миллионов мошеннических атак с эффективностью около 98 процентов.

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#эксперты
#онлайн
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#рф
#банк
#мошенничество
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В Росстате оценили миграционный отток из новых регионов России
Росстат: чистый миграционный отток из новых регионов составил 87,6 тыс. человек
12 февраля 2024, 11:41

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Росстат оценил миграционный обмен между ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями и другими регионами России. По итогам 2023 года чистый миграционный отток - разница между уехавшими и приехавшими - составил 87,6 тысяч человек. Такие данные приводит аналитическая служба, передает РБК.
Согласно материалам, из 3,229 млн приехавших людей уехало 3,142 млн. Демограф Игорь Ефремов пояснил, что во внутренней миграции продемонстрирован миграционный прирост населения, однако такого быть не должно, так как внутренняя миграция всегда равна нулю.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. Рассказала, что в 2023 году впервые за несколько последних десятилетий показатель чистой внутренней миграции в России начал отличаться от нуля. Таким образом, Росстат стал получать данные о мигрантах, прибывших на новое место жительство от МВД, однако на новых территориях учет еще не налажен.

Уточняется, что чаще всего жители новых регионов переезжают в Краснодарский край или Московскую область. При этом также большинство выбирают Крым и Ростовскую область. Таким образом, согласно полученным данным, совокупный миграционный прирост в России по итогам 11 месяцев достиг 195 тыс. человек. При этом 107,5 тыс. из них пришлись на международную миграцию.

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#крым
#краснодарский край
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Из парков Подмосковья за неделю вывезли более 52 тысяч кубометров снега
12 февраля 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли с парковых территорий Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«За неделю с 5 по 11 февраля из парков региона было вывезено свыше 52 тысяч кубометров снега. В работах принимали участие 544 человека, было задействовано 155 единиц снегоуборочной техники», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Согласно принятым правилам, в первую очередь снег убирают с центральных парковых аллей, а потом со спортивныъ и детских площадок и с второстепенных дорожек и троп. Все расчищенные поверхности обрабатываются противогололёдными материалами.

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#снег
#уборка
#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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