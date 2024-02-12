В подмосковных заповедниках проведут уходовые рубки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Мероприятия по оздоровлению лесов проведут на 16 участках особо охраняемых природных территорий Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
«Планируется провести прочистку и осветление лесных массивов. Осветление проводится в лесах с молодыми деревьями, это делается для улучшения породного состава и роста деревьев главной породы. После осветления проводится прочистка — она улучшает условия роста и регулирует размещение деревьев главной породы по площади леса», — пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.Работы проведут в восьми лесничествах: Московском учебно-опытном, Звенигородском, Бородинском, Дмитровском, Егорьевском, Подольском, Орехово-Зуевском и Ногинском.
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